«На 15 августа 2021 года: за прошедшую неделю (с 9 по 15 августа включительно) в КТ COVID-центрах МИБС исследования прошли
Неделей ранее в МИБС отчитывались, что за неделю выявили больше
Как писала «Фонтанка», Медицинский институт
В Петербурге за одну неделю выявили больше 1000 пневмоний. На КТ сотни привитых
За минувшую неделю в Петербурге выявили более
«На 15 августа 2021 года: за прошедшую неделю (с 9 по 15 августа включительно) в КТ COVID-центрах МИБС исследования прошли
Неделей ранее в МИБС отчитывались, что за неделю выявили больше
Как писала «Фонтанка», Медицинский институт
10 августа 2021, 17:00В Петербурге за неделю выявили больше 1300 пневмоний
05 июля 2021, 19:45В Петербурге выявили рекордное число пневмоний. На КТ есть привитые двумя дозами
03 июля 2021, 22:31Пневмония даже у двухлетних малышей: врачи рассказали, как дети болеют коронавирусом в третью волну
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter