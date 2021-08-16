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В Петербурге за одну неделю выявили больше 1000 пневмоний. На КТ сотни привитых

За минувшую неделю в Петербурге выявили более 1 000 вирусных пневмоний, следует из статистики сортировочного COVID-центра Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), опубликованной 16 августа.

«На 15 августа 2021 года: за прошедшую неделю (с 9 по 15 августа включительно) в КТ COVID-центрах МИБС исследования прошли 1 796 человек. Вирусная пневмония выявлена у 1 059 из них. В числе обратившихся — 302 привитых, еще 83-м введен первый компонент вакцины», — говорится в отчете МИБС, опубликованном в Facebook.

Неделей ранее в МИБС отчитывались, что за неделю выявили больше 1 300 пневмоний. А в начале июля сообщали о рекордных 2 481случае выявленной пневмонии.

Как писала «Фонтанка», Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) с начала пандемии выполняет КТ для пациентов с ковидом или подозрением на ковид в своих поликлиниках на 6-й Советской и на улице Есенина. На основании диагностического заключения специалистов центра принимается решение — госпитализировать человека или нет.

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Комментарии (4)

Сергей Сергеев
Купившие сертификат о вакцинации тоже считаются привитыми.
Pilat
Снова Фонтанка говорит видимо какую то сильно искаженную информацию, из которой можно сделать вывод, что якобы прививка вообще никого не спасает от ковидной пневмонии.
А завтра видимо будет разъяснение...
Кликбейт в действии.
xkesha
Интересно даже, почему не смогли написать относительно наличия пневмонии среди привитых... Теперь это закрытая информация?
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