«На 15 августа 2021 года: за прошедшую неделю (с 9 по 15 августа включительно) в КТ COVID-центрах МИБС исследования прошли 1 796 человек. Вирусная пневмония выявлена у 1 059 из них. В числе обратившихся — 302 привитых, еще 83-м введен первый компонент вакцины», — говорится в отчете МИБС, опубликованном в Facebook.

Неделей ранее в МИБС отчитывались, что за неделю выявили больше 1 300 пневмоний. А в начале июля сообщали о рекордных 2 481 случае выявленной пневмонии.

