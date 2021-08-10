FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +22
73.51р86.44р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

В Петербурге за неделю выявили больше 1300 пневмоний

За неделю в Петербурге выявили более 1300 вирусных пневмоний, следует из статистики сортировочного COVID-центра Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), опубликованной 10 августа.

«На 8 августа 2021 года: за прошедшую неделю через COVID-центры МИБС прошло 2 122 человека. Вирусная пневмония выявлена у 1 363 из них. Из числа обратившихся 263 человека привиты, еще у 122 введен только первый компонент вакцины», — говорится в отчете в Facebook.

Фото: Сортировочный COVID-центр МИБС
ПоделитьсяПоделиться

На пике третьей волны в центре сообщали о рекордных значениях числа пневмоний.

Фото: Сортировочный COVID-центр МИБС
ПоделитьсяПоделиться

Как писала «Фонтанка», Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) с начала пандемии выполняет КТ для пациентов с ковидом или подозрением на ковид в своих поликлиниках на 6-й Советской и на улице Есенина. На основании диагностического заключения специалистов центра принимается решение — госпитализировать человека или нет.

Фото: Сортировочный COVID-центр МИБС
Фото: Сортировочный COVID-центр МИБС

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Ой! Какэта?!! Ааа, виииборы на носу. :))
264527831
Интересно, сколько пневмоний на 5 млн город выявлялось в 2016, 2017, 2018? Спросить у Лисовца?
Piter Russo
А у скольких привитых была выявлена вирусная пневмония?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний