«На 8 августа 2021 года: за прошедшую неделю через COVID-центры МИБС прошло 2 122 человека. Вирусная пневмония выявлена у 1 363 из них. Из числа обратившихся 263 человека привиты, еще у 122 введен только первый компонент вакцины», — говорится в отчете в Facebook.
На пике третьей волны в центре сообщали о рекордных значениях числа пневмоний.
Как писала «Фонтанка», Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) с начала пандемии выполняет КТ для пациентов с ковидом или подозрением на ковид в своих поликлиниках на 6-й Советской и на улице Есенина. На основании диагностического заключения специалистов центра принимается решение — госпитализировать человека или нет.