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На Камчатке нашли «черный ящик» упавшего Ми-8 и тела еще троих погибших

В Камчатском крае продолжается операция по поиску тел погибших в результате падения вертолета Ми-8 с туристами в Курильское озеро.

Как сообщает пресс-служба администрации Камчатки 16 августа, спасателям удалось найти тела еще троих погибших и, предположительно, бортовой самописец воздушного судна.

«15 августа была попытка попасть внутрь вертолета. Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, «черный ящик». Специалисты попытаются открыть заднюю створку, для того чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование», — заявили в администрации.

Также власти региона добавили, что перевозчик «Витязь-Аэро» дополнительно выплатит семьям погибших два миллиона рублей по страховому порядку, а также один миллион от авиакомпании.

Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. На его борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек. Два члена экипажа попали в реанимацию. Следствие рассматривает три основные версии: плохая видимость из-за погоды (был сильный туман), отказ двигателя и ошибка пилотирования.

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