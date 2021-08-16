На Камчатке нашли «черный ящик» упавшего Ми-8 и тела еще троих погибших

Как сообщает пресс-служба администрации Камчатки 16 августа, спасателям удалось найти тела еще троих погибших и, предположительно, бортовой самописец воздушного судна.



«15 августа была попытка попасть внутрь вертолета. Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, «черный ящик». Специалисты попытаются открыть заднюю створку, для того чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование», — заявили в администрации.

