Москва не переживает по поводу ситуации в Афганистане, поскольку поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами* (движение запрещено в России), заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Отношения и с теми, и с другими, поэтому мы не переживаем», — сказал Кабулов 15 августа в эфире «России 1».

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует встретиться с представителями «Талибана»*. «Планируется встреча с главным координатором движения талибов в Кабуле, который принимает капитуляцию правительственных сил. Она нацелена на обеспечение безопасности деятельности посольства, которое продолжает работу в штатном режиме», — заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко. По его словам, точная дата встречи согласуется.

Талибы* гарантируют безопасность посольства, заявил посол Дмитрий Жирнов в эфире «Россия 1». «Вакуум власти, конечно, сказывается. В городе постреливают, ходят вооружённые мародёры, доносится запах гари. Но сказать, что произошло обрушение ситуации, нельзя. Здесь и раньше почти все взрослое население, да и многие подростки имели на руках оружие и в городе было неспокойно, — сказал посол. — <...> Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая наше посольство».

Посольство России в Афганистане постарается помочь обратившимся в диппредставительство гражданам России афганского происхождения с переездом в РФ. «В последние дни к нам начали поступать обращения проживающих в Кабуле российских граждан афганского происхождения. Они хотят переехать в Россию. Эти вопросы будут внимательно прорабатываться, мы, конечно, постараемся помочь», — отметил Жирнов (цитата по ТАСС).

Талибы* заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана, передает AP. К вечеру боевики взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию, сообщает телеканал Аl-Arabiya. Талибы* контролируют все районы афганской столицы, передаёт местный телеканал Ariana News со ссылкой на представителя движения. По его словам, скоро начнется ночное патрулирование города.



В городе неспокойно. Два взрыва прогремели недалеко от посольства США и президентского дворца в Кабуле, началась перестрелка с использованием легкого и тяжелого вооружения, рассказали РИА Новости очевидцы.

В аэропорту Кабула хаос, сотни людей пытаются вылететь из страны, передаёт RT. По данным западных СМИ, все коммерческие рейсы приостановлены, разрешены только полёты военной авиации.



Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани подтвердил катарскому телеканалу Аl-Jazeera, что Гани улетел в Ташкент. «Гани с женой, директором его офиса и советником по национальной безопасности улетели в Ташкент», — приводит телеканал слова личного охранника президента (цитата по РИА). Прибытие Гани в Оман источник опроверг.

Сам Гани в Facebook написал, что решил сложить полномочия, чтобы предотвратить бойню. «Талибан»* ясно дал понять, что они готовы провести... нападение на весь Кабул..., чтобы свергнуть меня. Чтобы не было кровоточащего потопа, я подумал, что лучше уйти», — заявил он.