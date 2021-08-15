Власти Геленджика включили на улицах сирены. Жителей просят себя обезопасить на фоне ливней. Но, судя по кадрам из города-курорта, отдыхающих обстановка не слишком беспокоит.
«В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», — призывает пресс-служба мэрии Геленджика 15 августа.
Кроме того, сирены, оповещающие о возможном подтоплении, включили в Новороссийске и Крымске в Краснодарском крае. Центр Геленджика обесточили из-за угрозы подтопления. Электричество будет отключено, пока вода не сойдёт, сообщили в пресс-службе администрации города.
Мощный ливень вечером 15 августа превратил улицы в реки. На набережной высота воды уже несколько десятков сантиметров. Пляжи и летние кафе потоками смывает в море. Несмотря на это, некоторые жители и гости города продолжают невозмутимо отдыхать.
В 11 населенных пунктах на юге России действует режим ЧС: это не только Геленджик, но и Анапа, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневской, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы.
Сирены звучат и в Анапе.
Ранее синоптики предупредили, что 15 и 16 августа ожидаются новые дожди в районе Керченского пролива, Анапы, Тамани, Темрюка, Славянска-на-Кубани. Но интенсивность их будет уже ниже, а 17 числа придет антициклон, и погода начнет налаживаться.
Вчера в Анапе выпала годовая норма осадков, были эвакуированы сотни людей.