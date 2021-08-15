Власти Геленджика включили на улицах сирены. Жителей просят себя обезопасить на фоне ливней. Но, судя по кадрам из города-курорта, отдыхающих обстановка не слишком беспокоит.



«В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», — призывает пресс-служба мэрии Геленджика 15 августа.