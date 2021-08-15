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Сирен много, а отпуск один: туристы отдыхают в Анапе и Геленджике под звуки тревоги

Центр Геленджика обесточен из-за угрозы подтопления

Власти Геленджика включили на улицах сирены. Жителей просят себя обезопасить на фоне ливней. Но, судя по кадрам из города-курорта, отдыхающих обстановка не слишком беспокоит.

«В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», — призывает пресс-служба мэрии Геленджика 15 августа.

Кроме того, сирены, оповещающие о возможном подтоплении, включили в Новороссийске и Крымске в Краснодарском крае. Центр Геленджика обесточили из-за угрозы подтопления. Электричество будет отключено, пока вода не сойдёт, сообщили в пресс-службе администрации города.

Мощный ливень вечером 15 августа превратил улицы в реки. На набережной высота воды уже несколько десятков сантиметров. Пляжи и летние кафе потоками смывает в море. Несмотря на это, некоторые жители и гости города продолжают невозмутимо отдыхать.

В 11 населенных пунктах на юге России действует режим ЧС: это не только Геленджик, но и Анапа, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневской, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы.

Сирены звучат и в Анапе.

Ранее синоптики предупредили, что 15 и 16 августа ожидаются новые дожди в районе Керченского пролива, Анапы, Тамани, Темрюка, Славянска-на-Кубани. Но интенсивность их будет уже ниже, а 17 числа придет антициклон, и погода начнет налаживаться.

Вчера в Анапе выпала годовая норма осадков, были эвакуированы сотни людей.

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Комментарии (4)

Хауаю
Туристы, услышав звуки сирен, подумали, что отдыхают в Древней Греции). Некоторые принялись заглушать сирен своим пением, другие залепили уши воском, не поддавшись искушению прервать отпуск.😀
nuga
Тренировка народа к неизвестному ЧП,которое отражено в новом законопроекте и ГОСТ по ЧС.
266081655
Нашли чем испугать россиян! Наши летят отдыхать на пике пандемии, жары, урагана, наводнения, извержения вулкана...... Экстрим - наша повседневная жизнь....
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