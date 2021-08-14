За сутки в Анапе выпала годовая норма осадков. Из берегов вышли реки и зарыбленные пруды.
«Здесь за сутки и в Анапе, и в Темрюке выпала годовая норма осадков, — цитирует 14 августа РИА Новости губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. — Конечно, большая вода начала активно мобилизовываться и превращаться в нагонную волну».
Ранее «Фонтанка» рассказывала о последствиях ливня в Анапе, где началась эвакуация населения с подтопленных территорий. Как рассказала «Фонтанке» Юлия Лавринова, которая находится рядом в поселке Витязево, «апокалипсис начался 3 дня назад». «В четверг я была в Анапе, дождь начался еще ночью. И лил весь день. К вечеру погода не изменилась, — говорит она. — По городу невозможно было ходить: на тротуарах, дорогах были сильные потоки воды где-то по колено. Очень сложно было передвигаться, потому что тебя сносит течением. И так везде. В пятницу дождь тоже лил весь день, начался ветер. Часть города уже была затоплена: к некоторым домам не пройти, вода скрывала крыльцо. У нас в доме затопило подвал».
Юля Лавринова
Пионерский проспект, по которому можно доехать до аэропорта, уже затоплен, рассказала Юлия. Расстояние, которое зимой проезжают за 25 минут, теперь можно преодолеть за 3 часа.
Между тем у стихийного бедствия обнаружилось неожиданное последствие: в Instagram появились фото и видео импровизированной рыбалки практически в поле после того, как туда унесло рыбу из карпового хозяйства «Красная горка» в станице Гостагаевской.
Режим ЧС из-за сильных дождей ввели в нескольких муниципалитетах Краснодарского края накануне, всего здесь затопило почти тысячу домовладений. Кроме того, тяжелая ситуация сложилась в Керчи, где также эвакуируют людей. Глава Республики Крым признался, что что докладывал президенту Владимиру Путину о происходящем, стоя по пояс в воде на улице Чернышевского.