За сутки в Анапе выпала годовая норма осадков. Из берегов вышли реки и зарыбленные пруды.



«Здесь за сутки и в Анапе, и в Темрюке выпала годовая норма осадков, — цитирует 14 августа РИА Новости губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. — Конечно, большая вода начала активно мобилизовываться и превращаться в нагонную волну».



Ранее «Фонтанка» рассказывала о последствиях ливня в Анапе, где началась эвакуация населения с подтопленных территорий. Как рассказала «Фонтанке» Юлия Лавринова, которая находится рядом в поселке Витязево, «апокалипсис начался 3 дня назад». «В четверг я была в Анапе, дождь начался еще ночью. И лил весь день. К вечеру погода не изменилась, — говорит она. — По городу невозможно было ходить: на тротуарах, дорогах были сильные потоки воды где-то по колено. Очень сложно было передвигаться, потому что тебя сносит течением. И так везде. В пятницу дождь тоже лил весь день, начался ветер. Часть города уже была затоплена: к некоторым домам не пройти, вода скрывала крыльцо. У нас в доме затопило подвал».

