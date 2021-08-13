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В Анапе, Геленджике и других муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС из-за сильных дождей

В Краснодарском крае из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти муниципалитетах. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Режим ЧС действует в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах. Такое же решение приняли в Геленджике, рассказал мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале. В ближайшее время режим также введут в Крымском и Приморско-Ахтарском районах.

«Экстренное предупреждение действует до конца суток 16 августа по всему краю. Мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Ливни на Кубани начались в ночь на 13 августа. Худшая ситуация — в Темрюкском районе. По словам главы муниципалитета Федора Бабенкова, там выпало 173 мм осадков, подтоплены почти 800 придомовых территорий. В Анапе, как сообщали в региональном оперштабе, после ночного ливня зафиксировали 120 мм — это больше трехмесячной нормы.

В связи с непогодой в Краснодарском крае открыли 16 пунктов временного размещения жителей. Они смогут вместить до 1,5 тыс. человек.

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Комментарии (1)

Nafanka
В Анапе, как сообщали в региональном оперштабе, после ночного ливня зафиксировали 120 мм — это больше трехмесячной нормы
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Да хватит уже "свистеть"-то! В Анапе такие дожди всегда были не новость... и шли они по 2 недели - если попал на такое "Щастье" в отпуск - 2 недели - "простоя"... ))) Но современные малограмотные "покорители" природы понастроили высоток, нарушили гидрологический режим почв, реки стали стекать не по грунтовым улочкам, а катить по асфальту прямяком к морю, деревья порубили на пути к "светлому будущему" - посчитали себя умнее Господа Бога?! Получите, неучи, распишитесь... за рукотворные катаКЛИЗЬМЫ... ))) То тут у них, то сочинскую трассу смыло, то склон "пополз" у славных покорителей ЕГЭшных вершин... )))
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