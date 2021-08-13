В Анапе, Геленджике и других муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС из-за сильных дождей

В Краснодарском крае из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти муниципалитетах. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Режим ЧС действует в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах. Такое же решение приняли в Геленджике, рассказал мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале. В ближайшее время режим также введут в Крымском и Приморско-Ахтарском районах.
«Экстренное предупреждение действует до конца суток 16 августа по всему краю. Мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.
Ливни на Кубани начались в ночь на 13 августа. Худшая ситуация — в Темрюкском районе. По словам главы муниципалитета Федора Бабенкова, там выпало 173 мм осадков, подтоплены почти 800 придомовых территорий. В Анапе, как сообщали в региональном оперштабе, после ночного ливня зафиксировали 120 мм — это больше трехмесячной нормы.
В связи с непогодой в Краснодарском крае открыли 16 пунктов временного размещения жителей. Они смогут вместить до 1,5 тыс. человек.