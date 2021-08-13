Стихия бушует в Краснодарском крае 13 августа. Ливни затопили 956 приусадебных участков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«По предварительной информации, на 19:30 было подтоплено четыре участка проезжей части, 956 приусадебных участков, в том числе в 236 частных домов зашла вода», — рассказали информагентству.
Автор: Краснодар сейчас\«ВКонтакте»<br>
Автор: Краснодар сейчас\«ВКонтакте»
По данным РИА Новости, подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Без электричества остались более 29 тысяч человек. А жители Сочи делятся кадрами смерча, который образовался над Черным морем.
Автор: Краснодар сейчас\«ВКонтакте»
В Анапе из летних лагерей эвакуировали около 900 детей. Их на руках выносили сотрудники полиции и сажали в автобусы.
Также тяжелая ситуация сложилась в Керчи. Там проводится эвакуация людей из зон подтопления. Ограничено движение по трассе Новороссийск — Керчь.
Ливни на Кубани начались в ночь на 13 августа. Худшая ситуация — в Темрюкском районе. В связи с непогодой в Краснодарском крае открыли 16 пунктов временного размещения жителей. Они смогут вместить до 1,5 тыс. человек.