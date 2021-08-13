Стихия бушует в Краснодарском крае 13 августа. Ливни затопили 956 приусадебных участков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.



«По предварительной информации, на 19:30 было подтоплено четыре участка проезжей части, 956 приусадебных участков, в том числе в 236 частных домов зашла вода», — рассказали информагентству.