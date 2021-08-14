«В пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек», — сообщается 14 августа на официальном сайте Анапы. Их разместили в семи объектах. Сохраняется резерв в 350 мест. Также идет работа по поиску дополнительных мест на случай ухудшения ситуации.
Городские власти отметили, что «комплексная работа» по устранению последствий удара стихии в регионе продолжается.
В Краснодарском крае затопило почти тысячу домовладений. В Сочи в ожидании шторма закрыли все пляжи. В Крыму из-за стихии погибли два человека.