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В Анапе сотни человек эвакуированы из зоны подтопления, к аэропорту идут по колено в воде

Власти Анапы объявили об эвакуации жителей подтопленных из-за ливня территорий

«В пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек», — сообщается 14 августа на официальном сайте Анапы. Их разместили в семи объектах. Сохраняется резерв в 350 мест. Также идет работа по поиску дополнительных мест на случай ухудшения ситуации.

Городские власти отметили, что «комплексная работа» по устранению последствий удара стихии в регионе продолжается.

В Краснодарском крае затопило почти тысячу домовладений. В Сочи в ожидании шторма закрыли все пляжи. В Крыму из-за стихии погибли два человека.

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Комментарии (4)

Хауаю
Всё-таки август - это особенный месяц. Богат на разные катаклизмы и происшествия.
gencon
За послание 5 лет, в России каждый 57-й - силовик, а врачей и мчс стало меньше. Оборотня не поставить к станку делать холодильник, или в реанимацию - спасать людей. Их основной функционал - покрывать капиталистов в погонах, скрывать последствия ЧП и сажать честных медиков или спасателей - здесь кпд 110%.
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