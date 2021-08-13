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В Крыму два человека погибли из-за подтоплений, в Сочи в ожидании шторма закрыли все пляжи

Непогода обрушилась на южные регионы России

В Крыму из-за подтоплений, вызванных сильными ливневыми дождями, погибли и пострадали люди.

«Количество пострадавших граждан составило 4082 человека, из которых двое погибло, местоположение одного до сих пор не установлено, и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести», — заявил 13 августа глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

По его словам, подтоплениям из-за ливней присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Глава региона уточнил, что предварительный размер ущерба оценивается в 4,7 миллиарда рублей.

В Сочи власти приняли решение о закрытии пляжей из-за штормового предупреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Синоптики предупреждают о сильных ливнях и возможном подъеме рек в регионе.

В Крыму и Краснодарском крае синоптики ожидают выпадение рекордного количества осадков. На западе Краснодарского края за 24 часа выпадет 186 миллиметров осадков (при месячной норме 45–50 миллиметров), что составляет 370% от нормы августа. В Керчи за сутки ожидается 151 миллиметр осадков — 343% месячной нормы в 44 миллиметра.

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