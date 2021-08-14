Главврач больницы во Владикавказе, где умерли 11 человек, отправлен под домашний арест

Во Владикавказе главврач больницы подозревается в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.
«Главврач заключен под домашний арест на два месяца», — рассказали 14 августа ТАСС в суде.
Владимир Плиев подозревается в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, которые повлекли за собой смерть пациентов.
В начале августа стало известно, что в больнице скорой помощи во Владикавказе из-за нехватки кислорода умерли девять человек, а потом ещё два. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным Минздрава, главврач заранее предупреждал о нехватке кислорода в больнице.