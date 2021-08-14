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Главврач больницы во Владикавказе, где умерли 11 человек, отправлен под домашний арест

Во Владикавказе главврач больницы подозревается в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

«Главврач заключен под домашний арест на два месяца», — рассказали 14 августа ТАСС в суде.

Владимир Плиев подозревается в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, которые повлекли за собой смерть пациентов.

В начале августа стало известно, что в больнице скорой помощи во Владикавказе из-за нехватки кислорода умерли девять человек, а потом ещё два. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным Минздрава, главврач заранее предупреждал о нехватке кислорода в больнице.

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Комментарии (2)

266200923
Здравствуйте добрые люди.! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Андрей Сонькин
российское правосудие во всей красе. Рапортовал в Минздрав о неисправности кислородной линии, всем было до лампочки, сказали держаться там, хорошего настроения. Теперь главный обвиняемый. Министерским максимум что грозит - перестановка кресел.
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