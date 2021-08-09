Девять пациентов больницы в Северной Осетии скончались из-за прорыва кислородной трубы

О девяти погибших пациентах 9 августа со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона сообщает РИА Новости.



«На 19:24 информация по пострадавшим в результате поломки кислородной системы в Клинической больнице скорой помощи: скончались семь человек, в тяжелом состоянии — два человека, всего в реанимации находился 71 человек. По обновленной информации на 19:46 врио министра здравоохранения (республики) Сослана Тебиева, число жертв достигло девяти», — рассказали в пресс-службе.



Ранее власти республики говорили о поломке кислородной системы, которая произошла в 18:00. Позже они уточнили, что речь идёт о кислородной трубе, которая взорвалась под землёй.