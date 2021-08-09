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Девять пациентов больницы в Северной Осетии скончались из-за прорыва кислородной трубы

В больнице скорой помощи во Владикавказе от нехватки кислорода умерли девять человек. Этому предшествовала техническая авария.

О девяти погибших пациентах 9 августа со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона сообщает РИА Новости.

«На 19:24 информация по пострадавшим в результате поломки кислородной системы в Клинической больнице скорой помощи: скончались семь человек, в тяжелом состоянии — два человека, всего в реанимации находился 71 человек. По обновленной информации на 19:46 врио министра здравоохранения (республики) Сослана Тебиева, число жертв достигло девяти», — рассказали в пресс-службе.

Ранее власти республики говорили о поломке кислородной системы, которая произошла в 18:00. Позже они уточнили, что речь идёт о кислородной трубе, которая взорвалась под землёй.

По данным минздрава республики на 8:00 понедельника, в больнице находится 651 человек, с подтвержденным COVID-19 — 308 человек, в реанимации — 67, к аппарату ИВЛ подключены 13 человек.

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Комментарии (4)

Олег З
Это какая то жесть, что творится то???
nuga
Вот и больнички
Masya
Привезли в больницу типа спасать , спасли называется. Людей жаль .
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