СК возбудил уголовное дело после гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели девяти пациентов Республиканской клинической больницы Владикавказа. В медицинском учреждении вечером 9 августа прорвало трубу кислородной системы.
Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил старший помощник руководителя регионального СУСК Эдуард Гусов.
По официальным данным республиканского министерства здравоохранения, в реанимационных блоках больницы на момент аварии находился 71 человек, 13 из них на инвазивной системе вентиляции легких. В результате кратковременной остановки подачи кислорода скончались восемь женщин и мужчина, их возраст от 47 до 85 лет.
Власти республики говорили о поломке кислородной системы, которая произошла в 18:00. Позже они уточнили, что речь идёт о кислородной трубе, которая взорвалась под землёй.