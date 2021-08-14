Главврач больницы, где умерли 11 человек, заранее предупреждал о нехватке кислорода

Задержанный главный врач больницы во Владикавказе, где из-за аварии с кислородным оборудованием погибли пациенты, до инцидента сообщал в минздрав региона о проблемах.



«Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики», — цитирует 14 августа заявление ведомства РИА Новости.



В июле он отправил запросы на 800 тысяч рублей для строительства второй кислородной линии. В минздраве пообещали выделить средства. Главврач сообщал и о потребности в ИВЛ.

