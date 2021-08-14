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Главврач больницы, где умерли 11 человек, заранее предупреждал о нехватке кислорода

Во Владикавказе главврач просил построить вторую кислородную линию

Задержанный главный врач больницы во Владикавказе, где из-за аварии с кислородным оборудованием погибли пациенты, до инцидента сообщал в минздрав региона о проблемах.

«Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики», — цитирует 14 августа заявление ведомства РИА Новости.

В июле он отправил запросы на 800 тысяч рублей для строительства второй кислородной линии. В минздраве пообещали выделить средства. Главврач сообщал и о потребности в ИВЛ.

В начале августа стало известно, что в больнице скорой помощи во Владикавказе из-за нехватки кислорода умерли девять человек, а затем еще двое. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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Комментарии (5)

blackcatwhitecat
СК пофиг. Главное, назначить виновного, получить галочку, сделать карьеру и уйти на пенсию по выслуге лет
261215271
А что он должен был делать? Отказывать ставить ивл? Или за свой счет построить вторую линию подачи кислорода???

Ну в каждой же республике есть местное министерство, расплодилось их до кучи, за что они отвечают и что они делают?
262224921
Да как он смел докладывать барину о недостатке кислорода! Это же Россия вставная с колен! У нас самое передовое оружие! А вы о каком то кислороде !
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