Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова поздравила легкоатлеток Дину и Арину Авериных с днем рождения. Об этом они сами рассказали 13 августа в Instagram.



Сообщение от тренера они опубликовали в сторис. «Если вы не знаете — вышел указ президента о награждении вас орденами! А ваши олимпийские медали после вашего возвращения я отдам ювелирам покрыть золотом!» — пишет Винер-Усманова. Она также выслала спортсменкам огромные букеты цветов на их 23-летие.