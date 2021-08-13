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Винер-Усманова пообещала покрыть золотом олимпийские медали Авериных в их день рождения

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова поздравила легкоатлеток Дину и Арину Авериных с днем рождения. Об этом они сами рассказали 13 августа в Instagram.

Сообщение от тренера они опубликовали в сторис. «Если вы не знаете — вышел указ президента о награждении вас орденами! А ваши олимпийские медали после вашего возвращения я отдам ювелирам покрыть золотом!» — пишет Винер-Усманова. Она также выслала спортсменкам огромные букеты цветов на их 23-летие.

Ранее Винер-Усманова рассказывала, что Арина точно собирается продолжить карьеру, а Дина будет советоваться с врачом.

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.

Винер-Усманова назвала судейство на Играх «вопиющей несправедливостью». Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я всё делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка.

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Комментарии (5)

Иван 2пырьев
за счет мегафонеров?
Coulthard
Мдэ, дурдом ромашка. Проще было бы заказать ювелирам вообще для всех спортсменов РОК золотые олимпийские медали отлить. Они же достойны! А как там судили и прочие тонкости не должны волновать.
artistdmisha
Чиканэ 🤦‍♂️ Унитаз себе вторым слоем золота покрыла бы лучше. С жиру бесится, уже не знает куда бабло девать.
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