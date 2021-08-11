Винер-Усманова: Арина Аверина продолжит карьеру, Дина советуется с врачом

По ее словам, у Дины Авериной проблемы со спиной, поэтому всё будет зависеть от решения хирурга Дмитрия Дзукаева. Тренер подчеркнула, что у гимнастки «железобетонный характер», который позволяет ей «сопротивляться».

«Арина собирается продолжать, потому что у нее нет никаких проблем со здоровьем, слава богу. А Дина будет советоваться со своим врачом», — цитирует 11 августа заявление Винер-Усмановой РИА Новости.

«Я работаю только со здоровыми детьми, это мой закон. Если мне врачи говорят, что ребенок выдерживает, то исключительно в этом случае я продолжаю работать», — заверила Винер-Усманова.



Информация о возможном завершении карьеры Арины Авериной появилась в СМИ сразу после выступления на Олимпиаде. Серебряная призерка Игр Дина заявила, что сестра сделала такое заявление «на эмоциях».



Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.



Винер-Усманова назвала судейство на Играх «вопиющей несправедливостью». Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я всё делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка.

