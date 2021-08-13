Дмитриева попросила Беглова поменять члена горизбиркома от «Партии Роста». Он выступал в суде против нее

Кандидат в депутаты Государственной думы по 217 округу Оксана Дмитриева обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой отозвать из городской избирательной комиссии представителя «Партии Роста» Алексея Березина. Она обвинила его в нарушении служебной этики.
Причиной обращения к Беглову стало участие Березина в заседании суда, в ходе которого кандидат от «Гражданской платформы» Дмитрий Румянцев потребовал снять Дмитриеву с выборов. Он выступал на стороне территориальной избирательной комиссии, которая потребовала признать иск Румянцева. «Он злоупотребил своим положением представителя», — считает Дмитриева. Она уверена, что он нарушил профессиональные стандарты и попросила отозвать его из избиркома.
Как заявил «Фонтанке» Березин, выполнить требование Дмитриевой невозможно. По его словам, нельзя отозвать члена комиссии в период избирательной кампании.
«Члены избирательной комиссии являются независимыми лицами и действуют по своему внутреннему убеждению. Желание повлиять на них и воздействовать приводит к комичным ситуациям, когда члены голосуют вопреки норме закона», — заявил он.
Как ранее писала «Фонтанка», Румянцев просил снять кандидата от «Партии Роста» в Государственную думу по 217 округу во Фрунзенском районе Оксану Дмитриеву. Причиной для снятия с выборов, как он указал в иске, мог стать неуказанный в предвыборной декларации о доходах и имуществе дом в Греции, который принадлежит супругу Дмитриевой. Суд в этом истцу отказал.