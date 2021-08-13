Дмитриева попросила Беглова поменять члена горизбиркома от «Партии Роста». Он выступал в суде против нее

Кандидат в депутаты Государственной думы по 217 округу Оксана Дмитриева обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой отозвать из городской избирательной комиссии представителя «Партии Роста» Алексея Березина. Она обвинила его в нарушении служебной этики.



Причиной обращения к Беглову стало участие Березина в заседании суда, в ходе которого кандидат от «Гражданской платформы» Дмитрий Румянцев потребовал снять Дмитриеву с выборов. Он выступал на стороне территориальной избирательной комиссии, которая потребовала признать иск Румянцева. «Он злоупотребил своим положением представителя», — считает Дмитриева. Она уверена, что он нарушил профессиональные стандарты и попросила отозвать его из избиркома.

