Оксану Дмитриеву тоже хотят снять с выборов. В суд пожаловались на дом в Греции

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Избирательная кампания в Петербурге плавно перетекает в судебную плоскость. Первыми иски по снятию конкурентов подали кандидаты от КПРФ в Калининском районе (Алексей Зинчук и Игорь Коровин), требуя лишить регистрации соперников на выборах в Законодательное собрание из партии «Яблоко» (Виктора Болдина и Арсения Афиногенова), — в этом им отказали.

Вслед за ними в городской суд пришёл кандидат в Государственную думу от «Гражданской платформы» Дмитрий Румянцев. Ему не понравились документы кандидата в 217-м округе от Партии Роста Оксаны Дмитриевой. «Фонтанка» изучила его иск.



35-летний Дмитрий Румянцев когда-то состоял в партии ЛДПР и активно принимал участие в выборах в муниципалитеты Петербурга и Ленобласти, но уже в 2017 году сменил политические убеждения: заявился на выборы в Псковской области как кандидат от «Коммунистов России» и выиграл голосование, став депутатом. Уже в 2018-м он хотел стать депутатом Великого Новгорода от «Партии социальной защиты». А после решил попытать свои силы на выборах главы Пскова, заявившись от партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». В 2021 году молодой человек замахнулся на Государственную думу, став кандидатом на выборах в 217-м округе во Фрунзенском районе Петербурга от партии «Гражданская платформа».

Судя по нулевому отчёту на сайте петербургского избиркома и отсутствующим агитационным материалам на улицах, Румянцев не особо стремится завоевать расположение избирателей, однако в начале августа активно включился в предвыборную борьбу, подав иск об отмене регистрации на выборах кандидата от Партии Роста Оксаны Дмитриевой.



Иск, по данным «Фонтанки», был подан в городской суд Санкт-Петербурга 9 августа. В нём (документ есть в распоряжении «Фонтанки») он просит снять Дмитриеву с выборов, ссылаясь на предвыборную декларацию. По версии Румянцева, его соперница при подаче документов на выборы указала, что у нее отсутствует недвижимое имущество, находящееся за пределами Российской Федерации, при этом в справке о недвижимости супруга Дмитрия Грачёва написала о наличии у него жилого дома в Греции. «Уже после принятия решения о регистрации Дмитриевой назначенный мной член территориальной избирательной комиссии № 29 с правом совещательного голоса Ворошилов К. Ю. сообщил мне, что он 4 августа 2021 года посоветовался со своим знакомым юристом Бобковым Борисом Юрьевичем, который работал с Дмитриевой 5 лет назад на таких же выборах, по вопросу, правильно ли у нее как у кандидата заявлена зарубежная недвижимость, которая указана только у ее супруга, на что получил ответ, что вряд ли, так как и тогда, 5 лет назад, жилой дом в Греции был указан только у ее супруга, но при этом у них как у супругов не было заключено брачного договора, в связи с чем, по его мнению, этот жилой дом является не индивидуальной собственностью ее мужа, а их общим имуществом, то есть общей совместной собственностью и поэтому, должен был быть указан в соответствующих справках у них обоих», — говорится в исковом заявлении Румянцева (стилистика оригинала сохранена, Борис Бобков на данный момент возглавляет избирком Кировского района, на звонок «Фонтанки» он ответил, но говорить не стал, сославшись на занятость. — Прим. ред.).



Ссылаясь на Гражданский и Семейный кодексы РФ, Румянцев просит отменить решение избирательной комиссии № 29 о регистрации Дмитриевой кандидатом на выборах в Государственную думу.

В городском суде подтвердили получение иска от Румянцева, правда, на данный момент в судебной базе в графе о принятии написано «возвращено». Причиной статуса стала неверно поставленная подпись под иском. По информации «Фонтанки», Румянцев не утратил желания судиться и отправит заново иск 10 августа, переподписав.

Электоральные юристы, с которыми поговорила «Фонтанка», считают, что шансов на удовлетворение этого иска немного — именно таким образом, как это сделала Дмитриева, у кандидатов принято оформлять документы на недвижимость родственников, в том числе за границей.

Согласно закону, кандидат при выдвижении предоставляет в избирательную комиссию сведения о принадлежащем ему имуществе. В том числе имуществе, принадлежащем ему на праве совместной собственности (например, в браке), добавляет юрист Олег Ларионов. Но, по его словам, информация о совместном владении должна быть указана в реестре недвижимости. Если же там она записана как недвижимость, которой владеет только родственник, то «показывать» ее как имущество кандидата не требуется», — говорит юрист Олег Ларионов.



По мнению юриста Антона Рудакова, ситуация зависит ещё и от реестра конкретной страны, где расположена недвижимость, — у каждой страны свои законодательные нюансы. «Но, если мы говорим об Оксане Дмитриевой, то здесь важно понимать, что она депутат, каждый год подаёт антикоррупционные декларации, которые проверяют в прокуратуре и Минюсте», — добавляет он.

Сама Дмитриева заявила «Фонтанке», что уверена в отказе в удовлетворении иска. По мнению кандидата, цель истцов — очернить её перед избирателями, но, уверена она, сделать это не получится. «Это смешно, я декларирую этот дом уже 12 лет. Мои избиратели, которые мной интересуются, знают об этом уже давно», — отметила она.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

