Суд отказал оппоненту Дмитриевой, который хотел снять её с выборов

Как ранее писала «Фонтанка», Румянцев просил снять кандидата от «Партии Роста» в Госдуму по 217-му округу во Фрунзенском районе Оксану Дмитриеву. Причиной, как он указал в иске, мог стать не указанный в предвыборной декларации о доходах и имуществе дом в Греции, который принадлежит супругу Дмитриевой. В ходе судебного заседания позицию Дмитриевой о том, что её декларация оформлена правильно, поддержал представитель горизбиркома.



35-летний Дмитрий Румянцев, пытавшийся снять Дмитриеву с выборов, когда-то состоял в ЛДПР и активно принимал участие в выборах в муниципалитеты Петербурга и Ленобласти. В 2017 году сменил политические убеждения: заявился на выборы в Псковской области как кандидат от «Коммунистов России» и выиграл выборы, став депутатом. Уже в 2018-м он хотел стать депутатом Великого Новгорода от «Партии социальной защиты». А после решил попытать свои силы на выборах главы Пскова, заявившись от партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».