FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.57р86.35р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Суд отказал оппоненту Дмитриевой, который хотел снять её с выборов

Оксану Дмитриеву не будут снимать с выборов в Госдуму

Городской суд Санкт-Петербурга отказал Дмитрию Румянцеву, кандидату в Государственную думу от «Гражданской платформы», в иске против Оксаны Дмитриевой. Об этом «Фонтанке» 13 августа сообщили в горизбиркоме. Сам истец в суд не пришёл.

Как ранее писала «Фонтанка», Румянцев просил снять кандидата от «Партии Роста» в Госдуму по 217-му округу во Фрунзенском районе Оксану Дмитриеву. Причиной, как он указал в иске, мог стать не указанный в предвыборной декларации о доходах и имуществе дом в Греции, который принадлежит супругу Дмитриевой. В ходе судебного заседания позицию Дмитриевой о том, что её декларация оформлена правильно, поддержал представитель горизбиркома.

35-летний Дмитрий Румянцев, пытавшийся снять Дмитриеву с выборов, когда-то состоял в ЛДПР и активно принимал участие в выборах в муниципалитеты Петербурга и Ленобласти. В 2017 году сменил политические убеждения: заявился на выборы в Псковской области как кандидат от «Коммунистов России» и выиграл выборы, став депутатом. Уже в 2018-м он хотел стать депутатом Великого Новгорода от «Партии социальной защиты». А после решил попытать свои силы на выборах главы Пскова, заявившись от партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266199165
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я вложила до карантина деньги не туда куда следовало (одолжив их). Не могу себе простить, но ситуация уже есть. Я начала переодалживать, чтобы погасить проценты, влезла во все микро займы, и куче людям, и я зашла в тупик. Я работаю день и ночь, но только на процент и этого не хватает и мне приходиться опять переодалживать. Но сейчас настал такой момент что теперь взять не где и я просто стою на коленях. 🧎 и прошу вас помочь мне. Эта сумма выросла в геометрический прогрессии и я таких денег не когда не имели, это сотни тысяч гривен.. Помогите мне пожалуйста номер карты 2202 2003 7520 0340.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний