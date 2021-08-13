Бизнес попросил правительство сохранить ставки акциза на алкоголь до 2024 года вопреки предложениям Минфина

Глава союза отметил, что в условиях непрогнозируемости экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, предложенные им меры позволят производителям сохранить производственные мощности и рабочие места, обеспечить выплату зарплат и проведение профилактики распространения вируса на предприятия, а также продолжить платить налоги.

Как сообщает 13 августа РБК, в своем обращении президент РСПП Александр Шохин от лица крупнейших производителей алкогольной продукции просит сохранить утвержденные президентом ставки акциза на алкоголь в 2022–2024 годах, а также рассмотреть возможность заморозки акциза в перспективе трех лет.

В письме он напомнил, что правительство в рамках донастройки налоговой системы рассматривает возможность изменить систему уплаты акцизов и повысить акцизы на алкогольную продукцию сверх индексации, которая сейчас закреплена в законе. По данным РСПП, изучается сценарий внепланового повышения акциза на отдельные виды алкоголя на 10%. С увеличением налоговой нагрузки производители вынуждены будут поднять цены на свою продукцию на фоне падающих реальных доходов населения», — подчеркнули в организации.



Союз поддерживает крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.), она выступает против повышения ставки акциза на пиво, сообщил изданию ее представитель.



Правительство РФ обсуждает донастройку налоговой системы, благодаря которой в 2022–2024 федеральный бюджет будет дополнительно получать ежегодные 400 млрд рублей налогов. В рамках этого Минфин предложил изменить правила начисления налога на имущество, поднять порог зарплат для перечисления страховых взносов по льготной ставке, поднять акцизы на алкоголь и ввести их для сахаросодержащих напитков.

