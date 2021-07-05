«Ведомости»: Правительство РФ обсуждает повышение налогов на 400 миллиардов

В правительстве РФ обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в федеральный бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022–2024 гг. Деньги планируется направить на реализацию новых правительственных проектов. Об этом со ссылкой сразу на несколько источников, близких к кабмину, 5 июля сообщают «Ведомости».



По данным издания, более 100 миллиардов рублей в бюджет должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли. При этом подразумевается усиление нагрузки, в том числе на те виды сырья, которые в прошлом году не подпали под повышение НДПИ, в частности — на драгметаллы. Около 90 миллиардов рублей сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли. Еще примерно 100 миллиардов обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов. В нее может войти, в частности, либо улучшение администрирования, либо введение новых сборов. Речь идет прежде всего о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках. Остальные деньги — также около 100 миллиардов — принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.