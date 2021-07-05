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«Ведомости»: Правительство РФ обсуждает повышение налогов на 400 миллиардов

В правительстве обсуждают повышение налогов в ряде сфер

В правительстве РФ обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в федеральный бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022–2024 гг. Деньги планируется направить на реализацию новых правительственных проектов. Об этом со ссылкой сразу на несколько источников, близких к кабмину, 5 июля сообщают «Ведомости».

По данным издания, более 100 миллиардов рублей в бюджет должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли. При этом подразумевается усиление нагрузки, в том числе на те виды сырья, которые в прошлом году не подпали под повышение НДПИ, в частности — на драгметаллы. Около 90 миллиардов рублей сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли. Еще примерно 100 миллиардов обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов. В нее может войти, в частности, либо улучшение администрирования, либо введение новых сборов. Речь идет прежде всего о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках. Остальные деньги — также около 100 миллиардов — принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.

Источники уточняют, что концепция была представлена на заседании бюджетной комиссии в общих чертах, без конкретизации ставок или видов продукции, которая может подпасть под повышение налогов. Окончательное решение на заседании комиссии, как отмечают в издании, принято не было.

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Комментарии (6)

aaignat
Чтобы никаких мыслей у люда, кроме как о корке хлеба, не возникало © одна подземная моль
Otkating
Решил Чингизхан собрать с Руси дань снять. Собрал войско и говорит им,
идите, мол, на Русь дань собирать. Войско ушло. Через некоторое время
вернулось войско с данью.
- Как там русские? - спрашивает у войска Чингизхан.
- Плачут, - отвечает войско.
- Ну раз плачут, ступайте опять дань собирать.
Ушло войско во второй раз. Вскоре вернулось опять с данью.
- Ну как там русские? - опять спрашивает у войска Чингизхан.
- Плачут, - отвечает войско.
- Ну раз плачут, ступайте опять дань собирать.
В третий раз войско ушло собирать дань. Вернулось опять с многочисленной
данью.
- Ну что русские? - опять спрашивает у войска Чингизхан.
- Теперь смеются, - отвечает войско.
- Ну раз смеются, тогда больше брать нечего, - сказал мудрый хан.
RemyMartin
Можно уже и в дань переименовать.
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