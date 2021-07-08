Не способствует «обелению» бизнеса. Предприниматели раскритиковали предложение Минфина поднять страховые взносы

«С одной стороны, государство стремится вывести зарплаты из «серой зоны», с другой стороны, активное увеличение фискальной нагрузки на тех, кто «платит вбелую» или, поверив государству, «обелился», заставляет тех, кто это пока не сделал, продолжать скрывать реальный объем зарплат», — отметили в РСПП.

Предложение Минфина увеличить страховые взносы за счет повышения зарплатного порога, позволяющего платить их по льготной ставке, — крайне рискованная инициатива, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Она идет вразрез с курсом властей на вывод бизнеса из «серой зоны», сообщает 8 июля РБК со ссылкой на пресс-службу союза.

В союзе напомнили, что страховые взносы — не налоги, у них другая природа, и поэтому пополнить бюджет за их счет невозможно. К тому же, если страховые взносы вырастут, а выплаты пенсионерам — нет, это «не соответствует не только основным принципам социального страхования, но и понятию социальной справедливости», считают в РСПП.



«А секретность подготовки инициатив по повышению фискальной нагрузки, к сожалению, стала правилом. Похоже, что для отдельных органов власти ни работодатели, ни профсоюзы в принципе не являются партнерами», — заявило объединение.



На этой неделе стало известно, что правительство РФ обсуждает донастройку налоговой системы, благодаря которой в 2022–2024 годах федеральный бюджет будет дополнительно получать ежегодные 400 млрд рублей налогов. Минфин направил в бюджетную комиссию предложения, благодаря которым можно будет достичь поставленной цели.



Помимо повышения акцизов на алкоголь и ввода акцизов на сахаросодержащие напитки, ведомство предложило изменить правила начисления налога на имущество. Налогоплательщика, чье имущество в совокупности стоит больше 500 млн рублей, предлагают обязать платить налог по ставке 0,3 %. Еще одно предложение — поднять порог зарплат для перечисления страховых взносов по льготной ставке 10% со 122 до 138 тыс. рублей в месяц к 2024 году. Чем выше этот порог, тем дольше работодатель должен будет платить взносы по ставке 22%.

