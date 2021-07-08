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Не способствует «обелению» бизнеса. Предприниматели раскритиковали предложение Минфина поднять страховые взносы

Предприниматели назвали инициативу Минфина поднять страховые взносы крайне рискованной

Предложение Минфина увеличить страховые взносы за счет повышения зарплатного порога, позволяющего платить их по льготной ставке, — крайне рискованная инициатива, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Она идет вразрез с курсом властей на вывод бизнеса из «серой зоны», сообщает 8 июля РБК со ссылкой на пресс-службу союза.

«С одной стороны, государство стремится вывести зарплаты из «серой зоны», с другой стороны, активное увеличение фискальной нагрузки на тех, кто «платит вбелую» или, поверив государству, «обелился», заставляет тех, кто это пока не сделал, продолжать скрывать реальный объем зарплат», — отметили в РСПП.

В союзе напомнили, что страховые взносы — не налоги, у них другая природа, и поэтому пополнить бюджет за их счет невозможно. К тому же, если страховые взносы вырастут, а выплаты пенсионерам — нет, это «не соответствует не только основным принципам социального страхования, но и понятию социальной справедливости», считают в РСПП.

«А секретность подготовки инициатив по повышению фискальной нагрузки, к сожалению, стала правилом. Похоже, что для отдельных органов власти ни работодатели, ни профсоюзы в принципе не являются партнерами», — заявило объединение.

На этой неделе стало известно, что правительство РФ обсуждает донастройку налоговой системы, благодаря которой в 2022–2024 годах федеральный бюджет будет дополнительно получать ежегодные 400 млрд рублей налогов. Минфин направил в бюджетную комиссию предложения, благодаря которым можно будет достичь поставленной цели.

Помимо повышения акцизов на алкоголь и ввода акцизов на сахаросодержащие напитки, ведомство предложило изменить правила начисления налога на имущество. Налогоплательщика, чье имущество в совокупности стоит больше 500 млн рублей, предлагают обязать платить налог по ставке 0,3 %. Еще одно предложение — поднять порог зарплат для перечисления страховых взносов по льготной ставке 10% со 122 до 138 тыс. рублей в месяц к 2024 году. Чем выше этот порог, тем дольше работодатель должен будет платить взносы по ставке 22%.

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Комментарии (3)

AndrewBarsik
От Минфина почему-то не поступает предложений по сокращению затрат на содержание дармоедов, по недоразумению просочившихся на госслужбу. А зря. Реализация таких предложений поддержит экономику, не создаст никакого риска, с восторгом будет принята избирателями накануне выборов. А что касается самих дармоедов, то будет достаточно, чтобы главнокомандующий попросил их "отнестись с пониманием"
MrPegge
Щас неналогов соберем и Сечину сталелитейный заводик забабахаем. Михельсону уже судостроительный построили, но он же не может сам себе ледоколы и газовозы покупать? Он же не лох? гы.
tarakan
так они ж по слухам и сидят на обнале-то. если массы пошли курсом на белую, то значит им меньше попадёт.
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