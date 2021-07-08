Минфин предложил поднять порог зарплат для льготных страховых взносов до 138 тысяч рублей в месяц

Минфин в рамках донастройки налоговой системы предложил поднять порог зарплат для перечисления страховых взносов по льготной ставке со 122 до 138 тыс. рублей к 2024 году. Об этом 8 июля сообщает Forbes.



Сейчас работодатель в течение года платит страховые взносы с зарплаты сотрудника по ставке 22%, пока его зарплата не достигнет 1,46 млн рублей, то есть если зарплата сотрудника не превышает 122 тыс. рублей в месяц. После прохождения этого порога взносы платятся по льготной ставке 10%. Чем выше порог, тем дольше компания будет платить страховые взносы по ставке 22%. Минфин предлагает поднять его до 138 тыс. рублей в месяц. По подсчетам ведомства, общий объем дополнительных взносов от этого в ближайшие три года составит 92 млрд рублей.

