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Минфин предложил поднять порог зарплат для льготных страховых взносов до 138 тысяч рублей в месяц

Минфин в рамках донастройки налоговой системы предложил поднять порог зарплат для перечисления страховых взносов по льготной ставке со 122 до 138 тыс. рублей к 2024 году. Об этом 8 июля сообщает Forbes.

Сейчас работодатель в течение года платит страховые взносы с зарплаты сотрудника по ставке 22%, пока его зарплата не достигнет 1,46 млн рублей, то есть если зарплата сотрудника не превышает 122 тыс. рублей в месяц. После прохождения этого порога взносы платятся по льготной ставке 10%. Чем выше порог, тем дольше компания будет платить страховые взносы по ставке 22%. Минфин предлагает поднять его до 138 тыс. рублей в месяц. По подсчетам ведомства, общий объем дополнительных взносов от этого в ближайшие три года составит 92 млрд рублей.

Кроме того, как сообщалось ранее, министерство предложило изменить правила начисления налога на имущество. Налогоплательщика, чье имущество в совокупности стоит больше 500 млн рублей, предлагают обязать платить налог по ставке 0,3 %. Всего Минфин представил бюджетной комиссии девять предложений, среди которых повышение акциза на алкоголь на 10% с 2022 года и ввод акцизов на сахаросодержащие напитки.

Изменения направлены на получение федеральным бюджетом в 2022–2024 годах дополнительно ежегодных 400 млрд рублей налогов. Такую концепцию обсуждает правительство. Из них более 100 млрд должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Предлагаю ввести налог на налог, и еще с него брать дополнительный акциз!
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