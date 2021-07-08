Минфин придумал, как собирать с россиян дополнительно 400 млрд рублей налогов в год

Минфин представил бюджетной комиссии свои предложения по изменениям в налоговую систему, которые позволят ежегодно дополнительно собирать 400 млрд рублей налогов. Два из них касаются состоятельных россиян.



Как сообщает 8 июля Forbes со ссылкой на свод предложений ведомства, одна из его идей — изменение порядка начисления страховых взносов с более высоких доходов. Сейчас работодатель платит в Пенсионный фонд с зарплаты сотрудника 22 % до тех пор, пока его зарплата накопленным итогом по году не достигает 1,46 млн рублей. Как только это значение превышено (речь идет о зарплатах более 122 тыс. рублей), ставка падает до 10 % . Минфин предлагает поднять этот порог, чтобы компании пришлось дольше платить взносы по обычной, а не льготной ставке. По подсчетам министерства, эта мера может принести бюджету 16 млрд рублей в 2022 году, и 45 млрд рублей — в 2024-м.

