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Минфин придумал, как собирать с россиян дополнительно 400 млрд рублей налогов в год

Минфин представил бюджетной комиссии свои предложения по изменениям в налоговую систему, которые позволят ежегодно дополнительно собирать 400 млрд рублей налогов. Два из них касаются состоятельных россиян.

Как сообщает 8 июля Forbes со ссылкой на свод предложений ведомства, одна из его идей — изменение порядка начисления страховых взносов с более высоких доходов. Сейчас работодатель платит в Пенсионный фонд с зарплаты сотрудника 22 % до тех пор, пока его зарплата накопленным итогом по году не достигает 1,46 млн рублей. Как только это значение превышено (речь идет о зарплатах более 122 тыс. рублей), ставка падает до 10 %. Минфин предлагает поднять этот порог, чтобы компании пришлось дольше платить взносы по обычной, а не льготной ставке. По подсчетам министерства, эта мера может принести бюджету 16 млрд рублей в 2022 году, и 45 млрд рублей — в 2024-м.

Также Минфин предлагает изменить правила начисления налога на имущество для налогоплательщиков, имущество которых в совокупности стоит больше 500 млн рублей. Их предлагают облагать налогом на имущество по ставке 0,3 %. Это может ежегодно приносить бюджету 50 млрд рублей. Сейчас налог на квартиры, дома, гаражи и небольшие хозяйственные строения начисляется по ставке 0,1 %. Нежилые помещения облагаются по ставке 0,5 %. Повышенная ставка в 2 % используется только для объектов, чья кадастровая стоимость в отдельности превышает 300 млн рублей.

Всего министерство представило девять предложений. Среди них — повышение акциза на алкоголь на 10 % с 2022 года и ввод акцизов на сахаросодержащие напитки.

На этой неделе стало известно, что правительство РФ обсуждает донастройку налоговой системы, благодаря которой в 2022–2024 федеральный бюджет будет дополнительно получать ежегодные 400 млрд рублей налогов. Из них более 100 млрд должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли.

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Комментарии (17)

Михаил Петров-Водкин
На зарплаты сотрудникам МВД и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021-2023 годы.

«Запланировано увеличение бюджетных ассигнований на денежное довольствие сотрудников и военнослужащих МВД России и Росгвардии в 2021 году на 14 136,6 миллиона рублей и в 2022 году — на 14 702,0 миллиона рублей», — говорится в тексте. Кроме того, в 2021 году индексироваться будут зарплаты военнослужащих.
Pilat
А что, нормальненько так.
Т.е. с заработанного рубля сначала берут 20% налога на прибыль, потом 22% с той части которую платят в виде ЗП, потом с этой ЗП еще 13%.... это без учета разных акцизных сборов и другой мутотени....
А не до фига ли налогов на один рубль прибыли?
Nurofen
А чего сразу не 900 млрд.?
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