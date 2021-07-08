Минфин придумал, как собирать с россиян дополнительно 400 млрд рублей налогов в год

Минфин представил бюджетной комиссии свои предложения по изменениям в налоговую систему, которые позволят ежегодно дополнительно собирать 400 млрд рублей налогов. Два из них касаются состоятельных россиян.
Как сообщает 8 июля Forbes со ссылкой на свод предложений ведомства, одна из его идей — изменение порядка начисления страховых взносов с более высоких доходов. Сейчас работодатель платит в Пенсионный фонд с зарплаты сотрудника
Также Минфин предлагает изменить правила начисления налога на имущество для налогоплательщиков, имущество которых в совокупности стоит больше 500 млн рублей. Их предлагают облагать налогом на имущество по ставке
Всего министерство представило девять предложений. Среди них — повышение акциза на алкоголь на
На этой неделе стало известно, что правительство РФ обсуждает донастройку налоговой системы, благодаря которой в 2022–2024 федеральный бюджет будет дополнительно получать ежегодные 400 млрд рублей налогов. Из них более 100 млрд должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли.