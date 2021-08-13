Родные погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по миллиону рублей. Тяжелораненым дадут по 500 тысяч

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что родным погибших и тяжело раненным при взрыве автобуса выплатят компенсации.
«Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Тяжело раненные — по 500 тыс. рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», — написал он 13 августа в своем телеграм-канале.
По словам чиновника, сумму компенсаций остальным пострадавшим определят позднее. Также Гусев сообщил, что власти намерены оказать дополнительную поддержку семьям, исходя из их материального положения.
12 августа около 21:30 в Воронеже на остановке общественного транспорта на Кольцовской улице в автобусе ПАЗ прогремел взрыв. По последним данным, в результате погибли два человека, 17 пострадали.
Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ). Сообщалось, что следователи рассматривают несколько версий взрыва, в том числе теракт.