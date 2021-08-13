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Родные погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по миллиону рублей. Тяжелораненым дадут по 500 тысяч

Семьям погибших при взрыве автобуса в Воронеже выплатят по миллиону рублей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что родным погибших и тяжело раненным при взрыве автобуса выплатят компенсации.

«Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Тяжело раненные — по 500 тыс. рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», — написал он 13 августа в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, сумму компенсаций остальным пострадавшим определят позднее. Также Гусев сообщил, что власти намерены оказать дополнительную поддержку семьям, исходя из их материального положения.

12 августа около 21:30 в Воронеже на остановке общественного транспорта на Кольцовской улице в автобусе ПАЗ прогремел взрыв. По последним данным, в результате погибли два человека, 17 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ). Сообщалось, что следователи рассматривают несколько версий взрыва, в том числе теракт.

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Комментарии (5)

Mikkä Karhunen
а вот интересно,откуда такая щедрость??
Antuan Rokanten
Никакие деньги не компенсиоуют боль потери. Необходимо выяснить, почему это произошло.
nalchik11
Ну если он член ЕР, то это пиар.
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