Родные погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по миллиону рублей. Тяжелораненым дадут по 500 тысяч

По словам чиновника, сумму компенсаций остальным пострадавшим определят позднее. Также Гусев сообщил, что власти намерены оказать дополнительную поддержку семьям, исходя из их материального положения.

«Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Тяжело раненные — по 500 тыс. рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», — написал он 13 августа в своем телеграм-канале.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что родным погибших и тяжело раненным при взрыве автобуса выплатят компенсации.

12 августа около 21:30 в Воронеже на остановке общественного транспорта на Кольцовской улице в автобусе ПАЗ прогремел взрыв. По последним данным, в результате погибли два человека, 17 пострадали.



Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ). Сообщалось, что следователи рассматривают несколько версий взрыва, в том числе теракт.

