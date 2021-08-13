«Мы еще не знакомы со всеми обстоятельствами трагедии, это предстоит изучить правоохранителям, — написал он в своём телеграм-канале 13 августа. — <...> Отдельно предостерегаю от распространения фейковой информации о трагедии: такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга Интернета».



Фото: voronezh.sledcom.ru Фото: voronezh.sledcom.ru Фото: voronezh.sledcom.ru Поделиться Поделиться







По данным RT, следователи рассматривают три версии взрыва в автобусе в Воронеже:

неисправность технического оборудования;



перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона;



теракт.



Последняя версия, по данным источника RT в правоохранительных органах, маловероятна. «Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей — от осколков, обшивки автобуса. Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства», — отметил источник.

Экстренные службы сначала предположили, что взорваться могло газовое оборудование. При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе. СК после первичного осмотра, напомним, возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).



В соцсетях обсуждают, что взрыв как будто начался с заднего сиденья. При этом, по данным РИА Новости, криминалисты особое внимание уделяли бензобаку, участку салона над задним левым колесом, а также четвертому ряду сидений по стороне водителя.



Информация о пострадавших прежняя — 18 человек, детей, по данным ТАСС, среди них нет. Один человек погиб. «13 человек находятся в БСМП №1. Состояние трёх человек тяжёлое (находятся в реанимации, один — в операционной). Состояние пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, ещё двоим госпитализация не потребовалась, — цитирует RT губернатора Александра Гусева. — Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Ещё двух доставили в ожоговое отделение ВОКБ №1. Один из них с ожогами I—II степени в состоянии средней тяжести. Другому, с поверхностными ожогами, оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Ещё одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь. Он перенаправлен в БСМП №10 с травмами нижних конечностей. Состояние средней степени тяжести».

В Воронеже провели проверку подвижного состава общественного транспорта, подозрительных предметов не выявлено, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра. С водителями, механиками и другими сотрудниками автобаз проводят внеплановые инструктажи. «Распорядился выработать механизм оказания не только полноценной медицинской помощи пострадавшим, но и меры материальной компенсации. Ее суммы будут определены позднее. С пострадавшими и их родственниками в соответствии с рекомендациями врачей бесплатно будут работать психологи», — написал мэр в своём телеграм-канале.



СМИ продолжают публиковать рассказы очевидцев и участников трагедии. Так, RT приводит слова водителя автобуса Алексея Олейникова (он не пострадал): «Мы стояли на остановке, и люди садились в автобус. Загорелся красный, они заходили с пешеходного перехода. Уезжать — такой хлопок, стёкла, дым, и я ничего не понял даже, что произошло». Всего в автобусе находилось 35 человек, все сидячие места были заняты.

«В 21:10 произошла эта ситуация, — рассказал агентству ещё один очевидец. — Я проезжал перекрёсток, двигался в сторону Юго-Западного рынка. Происходит взрыв, слева от меня ехал автомобиль, пятнадцатый. Происходит взрыв, машину качает, я смотрю в зеркало — у меня порванная будка насквозь. Потом приглядываюсь в зеркало, а у пятнашки пробито стекло. Начинают собираться люди, приезжает полиция, дэпээсники, скорая, пожарные. Все приехали прям максимально быстро. Кого-то вынесли с оторванными ногами, к сожалению. Кто-то уехал с ссадинами глубокими. Хлопок очень громкий был. Машину прям шатнуло неплохо, аж в другой ряд чуть не выкинуло».



Очевидец Роман в беседе с РИА Новости отметил, что чувствовал запах, похожий на запах газа, а ударная волна была такой силы, что осколки стёкол перелетели через всю шестиполосную дорогу до противоположной остановки, и был сильный дым. «Мы ехали по противоположной стороне, услышали сильный хлопок, было очень много дыма. Через пару секунд, когда дым рассеялся, все увидели, что взорвался автобус. Побежали. В этот момент уже люди, которые стояли на остановке, начали вытаскивать пострадавших. У женщины кровь сильно шла из ноги», — говорит Роман.

Житель Воронежа Игорь зашёл в автобус уже после взрыва и почувствовал такой жар снизу, что невозможно было стоять на полу. «В салоне был едкий запах, — приводит его слова РИА Новости. — <...> Осколки — у меня детей укрыла жена. На той остановке были мы, напротив. Осколки долетели аж до бизнес-центра. <...> Взрыв был очень мощный. У товарища форточка через улицу выскочила».

