Как уточнили в правительстве Воронежской области, в ночь на 13 августа в реанимации скончалась женщина, которой оторвало часть голени. Предварительно в результате взрыва пострадали 16 человек, 13 госпитализированы. Состояние троих из них оценивают как тяжёлое, ещё пятеро получили травмы средней степени тяжести.



Обновление: По данным на 00.48, число пострадавших достигло 18.

Губернатор Александр Гусев прервал отпуск и выехал на место ЧП, в здании областного правительства собирается штаб по разбору случившегося. «С завтрашнего дня на всех конечных остановках Воронежа будут организованы проверки пассажирского транспорта. Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы», — заявил Гусев.