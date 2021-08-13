Как уточнили в правительстве Воронежской области, в ночь на 13 августа в реанимации скончалась женщина, которой оторвало часть голени. Предварительно в результате взрыва пострадали 16 человек, 13 госпитализированы. Состояние троих из них оценивают как тяжёлое, ещё пятеро получили травмы средней степени тяжести.
Обновление: По данным на 00.48, число пострадавших достигло 18.
Губернатор Александр Гусев прервал отпуск и выехал на место ЧП, в здании областного правительства собирается штаб по разбору случившегося. «С завтрашнего дня на всех конечных остановках Воронежа будут организованы проверки пассажирского транспорта. Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы», — заявил Гусев.
Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 238 УК — оказание небезопасных услуг, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Расследование поставил на контроль председатель Александр Бастрыкин. В ведомстве сообщают, что «произошёл хлопок», в результате которого травмы получили предварительно 14 человек, одна из пострадавших скончалась.
На месте работают следователи и криминалисты регионального управления СК, в Воронеж также выехали сотрудники Криминалистического центра из Москвы.
Судя по данным с видеорегистратора, который зафиксировал момент ЧП, автобус взорвался в центре Воронежа немногим позже девяти часов вечера 12 августа. Перевозчик сообщил РИА Новостям, что все автобусы парка дизельные. Ранее источники «Интерфакса» говорили, что в качестве версии рассматривают неисправность газового оборудования, которое было кустарным способом установлено на крыше маршрутки.