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«Выезжаю — вот такой хлопок, стёкла, дым». Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 12

Взрыв в автобусе у торгово-развлекательного центра «Галерея Чижова» в Воронеже произошёл, когда «ПАЗ» стоял на остановке. Об этом 12 августа рассказал водитель маршрутки.

«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стёкла, дым, не понимаю, что произошло», — говорит водитель, видео с ним опубликовано в телеграм-канале Ксении Собчак.

Судя по кадрам, маршрутку разворотило: выбиты стёкла, сорвана крыша. Завалы разбирают в том числе прохожие. По словам водителя, внутри было около тридцати человек — все сидения были заняты. Представитель перевозчика сообщил РИА Новости, что весь транспорт их автопарка дизельный.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в службах транспортного надзора региона пишет, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. «По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сообщил агентству собеседник, добавив, что оборудование было установлено кустарным способом.

Власти региона уже заявили, что версия теракта не рассматривается. На место случившегося прибыл губернатор Александр Гусев. «Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. В первую очередь выражаю слова сочувствия всем пострадавшим. Им будет оказана вся необходимая помощь. На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа», — приводит его слова паблик «Настоящий Воронеж».

Проверку проводит прокуратура Воронежской области. По предварительным данным ведомства, пострадали 12 человек.

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Комментарии (10)

BobCat2
В дизельный двигатель газовое оборудование не установить, что известно любому. Но тут же отчитались - точно газ, а не теракт… Дым, едкий запах - тоже ну прям пропан. На дачах бы все кухни в дыму были. Да и на банку пороха не тянет. Это уж бочонок должен быть.
Уж лучше бы просто молчали.
Соболезнования пострадавшим.
AlBerkut
Взрыв внутренний, 146%.
Что это было - вопрос к экспертам, возможно газ, точнее газо-воздушная смесь (возможно кто из пассажиров вёз тот же баллон), возможно охотник банку пороха вёз, но тогда вопрос почему хлопнуло?...
Гадать можно бесконечно, но установить что это было и по какой причине должны эксперты.
Ну а следаки квалифицировать и доказать...
nuga
В сети пишут, что женщине оторвало ноги.Значит балоны были не на крыше,а под ногами пассажиров в салоне или под полом.
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