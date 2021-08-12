«Выезжаю — вот такой хлопок, стёкла, дым». Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 12

«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стёкла, дым, не понимаю, что произошло», — говорит водитель, видео с ним опубликовано в телеграм-канале Ксении Собчак.



Судя по кадрам, маршрутку разворотило: выбиты стёкла, сорвана крыша. Завалы разбирают в том числе прохожие. По словам водителя, внутри было около тридцати человек — все сидения были заняты. Представитель перевозчика сообщил РИА Новости, что весь транспорт их автопарка дизельный.