«Выезжаю — вот такой хлопок, стёкла, дым». Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 12

«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стёкла, дым, не понимаю, что произошло», — говорит водитель, видео с ним опубликовано в телеграм-канале Ксении Собчак.
Судя по кадрам, маршрутку разворотило: выбиты стёкла, сорвана крыша. Завалы разбирают в том числе прохожие. По словам водителя, внутри было около тридцати человек — все сидения были заняты. Представитель перевозчика сообщил РИА Новости, что весь транспорт их автопарка дизельный.
«Интерфакс» со ссылкой на источник в службах транспортного надзора региона пишет, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. «По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сообщил агентству собеседник, добавив, что оборудование было установлено кустарным способом.
Власти региона уже заявили, что версия теракта не рассматривается. На место случившегося прибыл губернатор Александр Гусев. «Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. В первую очередь выражаю слова сочувствия всем пострадавшим. Им будет оказана вся необходимая помощь. На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа», — приводит его слова паблик «Настоящий Воронеж».
Проверку проводит прокуратура Воронежской области. По предварительным данным ведомства, пострадали 12 человек.