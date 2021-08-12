«На данный момент пострадавших семь, двое доставлены в больницу скорой медицинской помощи, двое — в ожоговый центр областной больницы. На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, остальные бригады работают на месте», — сообщает ТАСС со ссылкой на дежурного городской скорой помощи.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь может идти о 12 пострадавших.
Telegram-канал Baza сообщает о 12 пострадавших. Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе, пишет издание. На место прибыли сотрудники ФСБ.