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В Воронеже произошел взрыв в автобусе, пострадали не меньше семи человек

Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошел в центре Воронежа вечером 12 августа. Известно как минимум о семи пострадавших. На место прибыли экстренные службы и правоохранительные органы. Возможно, причиной стало газовое оборудование.

«На данный момент пострадавших семь, двое доставлены в больницу скорой медицинской помощи, двое — в ожоговый центр областной больницы. На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, остальные бригады работают на месте», — сообщает ТАСС со ссылкой на дежурного городской скорой помощи.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь может идти о 12 пострадавших.

Telegram-канал Baza сообщает о 12 пострадавших. Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе, пишет издание. На место прибыли сотрудники ФСБ.

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Комментарии (8)

veteran78
Теракты предотвращать ? Да ну на фиг ,лучше блогеров сажать.
ЯКраснорецц
Проклятые НАТЫ принялись за Воронеж. Путин ПАМАГИ.
266081655
Бомбёжка Воронежа уже началась?
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