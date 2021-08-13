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Певицу МакSим выписали из больницы. Она продолжит лечение дома

Певицу Марину Абросимову (МакSим) 13 августа выписали из больницы. Она продолжит лечение на дому, рядом с ней будет находиться «профессиональная помощь». Об этом рассказала в Instagram менеджер МакSим Маргарита Соколова. Она уточнила, что певица сама настояла на этом решении, потому что хотела поскорее вернуться к семье.

«Дорогие друзья! Спасибо вам за вашу доброту и вашу любовь! Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать», — написала Соколова.

Артистке предстоит долгий восстановительный период, пока ей противопоказаны концерты и полеты на самолетах. О том, что Абросимовой становится лучше, ее представитель Яна Богушевская рассказала 3 августа. Через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату.

О том, что певица оказалась в больнице и ее подключили к аппарату ИВЛ с 40% поражения легких, стало известно 19 июня. Она провела в состоянии искусственной комы около двух недель — по ощущениям самой МакSим, прошло не больше двух дней.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я вложила до карантина деньги не туда куда следовало (одолжив их). Не могу себе простить, но ситуация уже есть. Я начала переодалживать, чтобы погасить проценты, влезла во все микро займы, и куче людям, и я зашла в тупик. Я работаю день и ночь., но только на процент и этого не хватает и мне приходиться опять переодалживать. Но сейчас настал такой момент что теперь взять не где и я просто стою на коленях 🧎 и прошу вас помочь мне. Эта сумма выросла в геометрический прогрессии и я таких денег не когда не имели, это сотни тысяч рублей. Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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