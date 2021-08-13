Певицу МакSим выписали из больницы. Она продолжит лечение дома

Певицу Марину Абросимову (МакSим) 13 августа выписали из больницы. Она продолжит лечение на дому, рядом с ней будет находиться «профессиональная помощь». Об этом рассказала в Instagram менеджер МакSим Маргарита Соколова. Она уточнила, что певица сама настояла на этом решении, потому что хотела поскорее вернуться к семье.
«Дорогие друзья! Спасибо вам за вашу доброту и вашу любовь! Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать», — написала Соколова.
Артистке предстоит долгий восстановительный период, пока ей противопоказаны концерты и полеты на самолетах. О том, что Абросимовой становится лучше, ее представитель Яна Богушевская рассказала 3 августа. Через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату.
О том, что певица оказалась в больнице и ее подключили к аппарату ИВЛ с 40% поражения легких, стало известно 19 июня. Она провела в состоянии искусственной комы около двух недель — по ощущениям самой МакSим, прошло не больше двух дней.