Певицу МакSим выписали из больницы. Она продолжит лечение дома

Певицу Марину Абросимову (МакSим) 13 августа выписали из больницы. Она продолжит лечение на дому, рядом с ней будет находиться «профессиональная помощь». Об этом рассказала в Instagram менеджер МакSим Маргарита Соколова. Она уточнила, что певица сама настояла на этом решении, потому что хотела поскорее вернуться к семье.

«Дорогие друзья! Спасибо вам за вашу доброту и вашу любовь! Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать», — написала Соколова.