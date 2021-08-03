Певица МакSим восстанавливается после коронавируса. Сейчас она в сознании

Как сообщает РИА Новости 3 августа со ссылкой на представителя артистки Марины Абросимовой, состояние певицы улучшилось. На данный момент МакSим находится в сознании.



«Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время. Человек идет на поправку», — сказала собеседница агентства.



Представительница певицы также добавила, что правое легкое артистки, которое сильно пострадало из-за болезни, сейчас восстанавливается.

