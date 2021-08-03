Певица МакSим восстанавливается после коронавируса. Сейчас она в сознании

Как сообщает РИА Новости 3 августа со ссылкой на представителя артистки Марины Абросимовой, состояние певицы улучшилось. На данный момент МакSим находится в сознании.
«Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время. Человек идет на поправку», — сказала собеседница агентства.
Представительница певицы также добавила, что правое легкое артистки, которое сильно пострадало из-за болезни, сейчас восстанавливается.
О том, что 38-летняя певица оказалась в больнице и ее подключили к аппарату ИВЛ с
В начале июля священник причастил артистку в больнице. Уже в середине месяца сообщалось, что певица находится в стабильно тяжелом состоянии, с периодическими сдвигами в обе стороны. Недавно, в конце июля, ее здоровье начало постепенно улучшаться.