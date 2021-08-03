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Певица МакSим восстанавливается после коронавируса. Сейчас она в сознании

Состояние певицы МакSим улучшается. Марина Абросимова восстанавливается после перенесенного коронавируса. Врачи дают положительные прогнозы.

Как сообщает РИА Новости 3 августа со ссылкой на представителя артистки Марины Абросимовой, состояние певицы улучшилось. На данный момент МакSим находится в сознании.

«Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время. Человек идет на поправку», — сказала собеседница агентства.

Представительница певицы также добавила, что правое легкое артистки, которое сильно пострадало из-за болезни, сейчас восстанавливается.

О том, что 38-летняя певица оказалась в больнице и ее подключили к аппарату ИВЛ с 40 % поражением легких, стало известно 19 июня. Тогда Абросимову ввели в искусственную кому.

В начале июля священник причастил артистку в больнице. Уже в середине месяца сообщалось, что певица находится в стабильно тяжелом состоянии, с периодическими сдвигами в обе стороны. Недавно, в конце июля, ее здоровье начало постепенно улучшаться.

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Комментарии (5)

Gilka
ага, при том, что складывается впечатление, что это PR и только, да еще по отработанной уже схеме. я бы уволила менеджера за профнепригодность. ничего нового уже придумать не может, чтобы распиарить, только болезни.
Игорь Полетаев
Слава богу!
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