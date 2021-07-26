Не вводите в заблуждение. У нее не ковид.



Певица МакSим борется с серьезным заболеванием. Ей диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени, пишет «Комсомольская правда». О том, в чем была ошибка исполнительницы, в результате приведшая к медикаментозной коме, рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.



«Двусторонняя полисегментарная пневмония означает тотальное поражение легочной ткани. Если основа болезни бактериальная, а не вирусная (как при ковиде), это вовсе не говорит о каких-то плюсах для пациента. Скорее, наоборот: при бактериальной пневмонии, кроме острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена, также развивается сильнейшая интоксикация организма. А кроме того, возбудитель болезни — пневмококк — губительно воздействует на сердечно-сосудистую систему», — сказал он.