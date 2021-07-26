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«Иногда бывает в сознании». Менеджер МакSим рассказала об улучшающемся состоянии артистки

Певица МакSим время от времени приходит в сознание

Менеджер певицы МакSим рассказала о состоянии артистки, которую на аппарате ИВЛ лечат от коронавирусной инфекции.

«Состояние артистки пока ещё сложное, но с положительной динамикой», — написала 26 июля в своем Instagram Маргарита Соколова.

По ее словам, певица «иногда бывает в сознании», однако врачи регулируют ее сон. Из медикаментозного сна ее полностью не вывели. Менеджер подчеркнула, что артистке нужны отдых и силы.

О том, что 38-летняя певица находится в больнице и ее подключили к аппарату ИВЛ, стало известно 19 июня. Врачи диагностировали у пациентки 40% поражения легких и ввели пациентку в искусственную кому. Свою помощь МакSим предлагал хоккейный клуб «Спартак», особое отношение которого к артистке связано с песней «Знаешь ли ты», особенно популярной у болельщиков.

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Комментарии (6)

howo
Не вводите в заблуждение. У нее не ковид.

Певица МакSим борется с серьезным заболеванием. Ей диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени, пишет «Комсомольская правда». О том, в чем была ошибка исполнительницы, в результате приведшая к медикаментозной коме, рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

«Двусторонняя полисегментарная пневмония означает тотальное поражение легочной ткани. Если основа болезни бактериальная, а не вирусная (как при ковиде), это вовсе не говорит о каких-то плюсах для пациента. Скорее, наоборот: при бактериальной пневмонии, кроме острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена, также развивается сильнейшая интоксикация организма. А кроме того, возбудитель болезни — пневмококк — губительно воздействует на сердечно-сосудистую систему», — сказал он.
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