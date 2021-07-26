Менеджер певицы МакSим рассказала о состоянии артистки, которую на аппарате ИВЛ лечат от коронавирусной инфекции.
«Состояние артистки пока ещё сложное, но с положительной динамикой», — написала 26 июля в своем Instagram Маргарита Соколова.
По ее словам, певица «иногда бывает в сознании», однако врачи регулируют ее сон. Из медикаментозного сна ее полностью не вывели. Менеджер подчеркнула, что артистке нужны отдых и силы.
О том, что 38-летняя певица находится в больнице и ее подключили к аппарату ИВЛ, стало известно 19 июня. Врачи диагностировали у пациентки 40% поражения легких и ввели пациентку в искусственную кому. Свою помощь МакSим предлагал хоккейный клуб «Спартак», особое отношение которого к артистке связано с песней «Знаешь ли ты», особенно популярной у болельщиков.