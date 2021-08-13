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Дело о взрыве автобуса в Воронеже передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело о ЧП с автобусом в Воронеже, в результате которого погибли два человека, передано в центральный аппарат СК. Об этом 13 августа сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России», — приводит ее заявление ТАСС.

12 августа около 21:30 в Воронеже на остановке общественного транспорта на Кольцовской улице в автобусе ПАЗ прогремел взрыв. По последним данным, в результате погибли два человека, 17 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ). Сообщалось, что следователи рассматривают несколько версий взрыва, в том числе теракт.

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Комментарии (1)

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