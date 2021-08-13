Депутата-миллиардера, признавшегося в случайном убийстве, СК обвиняет в умышленном

Депутату Законодательного собрания Камчатки Игорю Редькину предъявили обвинение в умышленном убийстве. Следствие также проверяет версию о лишении жизни по неосторожности. Об этом сообщает СК РФ по Камчатскому краю 13 августа.



Ранее народный избранник заявлял, что стал невольным участником трагедии. 2 августа он узнал, что на свалке в поселке Озерновский бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Редькин взял в руки ружье и выстрелил, чтобы его отпугнуть, но попал в 30-летнего мужчину, который скончался в больнице.

