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Депутата-миллиардера, признавшегося в случайном убийстве, СК обвиняет в умышленном

Депутату Законодательного собрания Камчатки Игорю Редькину предъявили обвинение в умышленном убийстве. Следствие также проверяет версию о лишении жизни по неосторожности. Об этом сообщает СК РФ по Камчатскому краю 13 августа.

Ранее народный избранник заявлял, что стал невольным участником трагедии. 2 августа он узнал, что на свалке в поселке Озерновский бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Редькин взял в руки ружье и выстрелил, чтобы его отпугнуть, но попал в 30-летнего мужчину, который скончался в больнице.

Редькин долгое время был депутатом от «Единой России». После инцидента его исключили из партии.

10 августа предполагаемого преступника задержали, затем отправили под домашний арест на два месяца.

Игорь Редькин — бизнесмен, один из самых богатых депутатов России, совладелец рыбопромышленных и авиационных предприятий. Одна из компаний миллиардера строит в центре Петропавловска пятизвездочный отель. За 3 года он задекларировал личный доход в сумме более 1,5 миллиарда рублей. Его супруга в 2020 году вошла в топ-10 богатейших жён российских чиновников.

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Комментарии (5)

266199165
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я вложила до карантина деньги не туда куда следовало (одолжив их). Не могу себе простить, но ситуация уже есть. Я начала переодалживать, чтобы погасить проценты, влезла во все микро займы, и куче людям, и я зашла в тупик. Я работаю день и ночь, но только на процент и этого не хватает и мне приходиться опять переодалживать. Но сейчас настал такой момент что теперь взять не где и я просто стою на коленях 🧎 и прошу вас помочь мне. Эта сумма выросла в геометрический прогрессии и я таких денег не когда не имели, это сотни тысяч рублей. Помогите мне пожалуйста номер карты 2202 2003 7520 0340.
265947515
Вменят убийство по неосторожности. При наличии целой гостиницы смягчающих обстоятельств и выплаты родным погибшего, условка. Он же обычного человека завалил, а не косо на росгвардейца посмотрел.
ShkVAl
Были знакомы? Как взаимоотношения складывались? Обязательства. И прочее. Не спрячешь.
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