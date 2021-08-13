FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.57р86.35р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Белоруссия: Польша вернула незаконных мигрантов на военных машинах

Пограничная служба Белоруссии заявила о возвращении нелегалов из Польши.

«Со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев», — рассказали 13 августа в Пограничном комитете Белоруссии.

По оценке белорусской стороны, нелегалов подвезли на автомобиле вооруженных сил Польши. Это произошло на КПП «Беляны».

Погранслужба не уточнила, что дальше произошло с привезенными беженцами.

Наплыв мигрантов из Белоруссии обострился в июле. В Литве уже заявили о строительстве забора на границе с Белоруссией. Александр Лукашенко приказал закрыть «каждый метр» границы страны, чтобы европейские государства не могли вернуть нелегалов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний