Белоруссия: Польша вернула незаконных мигрантов на военных машинах

Пограничная служба Белоруссии заявила о возвращении нелегалов из Польши.
«Со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев», — рассказали 13 августа в Пограничном комитете Белоруссии.
По оценке белорусской стороны, нелегалов подвезли на автомобиле вооруженных сил Польши. Это произошло на КПП «Беляны».
Погранслужба не уточнила, что дальше произошло с привезенными беженцами.
Наплыв мигрантов из Белоруссии обострился в июле. В Литве уже заявили о строительстве забора на границе с Белоруссией. Александр Лукашенко приказал закрыть «каждый метр» границы страны, чтобы европейские государства не могли вернуть нелегалов.