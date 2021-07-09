Колючий забор на границе Белоруссии и Литвы может обойтись в 40 с лишним миллионов евро. Стену обещают построить через несколько месяцев

Власти Литвы рассчитывают за несколько месяцев построить стену из колючей проволоки на границе с Белоруссией — для того, чтобы взять под контроль поток нелегальных мигрантов из этой страны.
«С сегодняшнего дня начато возведение колючего барьера. Намечено установить 550 километров. Также принято решение начать строительство ограды на границе с Беларусью. Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим ограду. При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита», — сообщает со ссылкой на главу МВД Литвы Агне Билотайте 9 июля «Интерфакс».
По данным руководителя силового ведомства, цена такого ограждения составит около 41 миллиона евро.
Общая протяженность границы Литвы с Белоруссией составляет 678,8 км.
Ранее «Фонтанка» писала, что Литва объявила режим «экстремальной ситуации» из-за наплыва мигрантов из Белоруссии. Позднее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на границе с Белоруссией планируется установить заграждение в виде забора из колючей проволоки.