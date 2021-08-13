Задержаны два возможных пособника побега заключенных из ИВС в Истре

«По данным следствия, 6 августа, совершив побег из ИВС ОМВД России по городу Истре, пять обвиняемых прибыли к своему знакомому в город Лобню, который, содействуя им в побеге из-под стражи, передал денежные средства, мобильный телефон и предметы бытового использования. В дальнейшем на протяжении суток сбежавшие проживали на территории его домовладения с целью недопущения задержания сотрудниками правоохранительных органов», — объяснили в СК.

Двух предполагаемых пособников побега пятерых заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре задержали. Информация об этом появилась 13 августа на сайте управления СК по Московской области.

Позже, по версии следователей, двое заключенных позвонили знакомому, и тот перевез их в квартиру в Подольске, где они находились до момента задержания.



На данный момент в отношении двух граждан, подозреваемых в пособничестве к совершению побега, возбуждено уголовное дело.



Напомним, в ночь на пятницу, 6 августа, из ИВС МВД по Истре сбежали пятеро мужчин. Среди них были Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.



11 августа полицейские и ФСБ задержали 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Оба скрывались на съемной квартире в подмосковном Подольске, примерно в 100 километрах от Истры. Позже нашли третьего сбежавшего, Николая Тетерю.



По версии СК, один из работников изолятора, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры видеонаблюдения, после этого оба дежурных отправились спать. Кроме того, они открыли двери камер для передачи продуктов, так называемые «кормушки». Именно это помогло заключенным оказаться на свободе.

