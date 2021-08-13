Загоревшийся в Троицком соборе человек просил позвонить архангелу

Мужчина в форме вошёл в собор 12 августа после 19 часов, когда закончилось вечернее богослужение. Он подошел к одной из икон, как будто бы помолиться, особого внимания к себе не привлекал. Вдруг смотритель храма услышал звук падающей банки и увидел на мужчине пламя. Предположительно у него была с собой ёмкость с горючей жидкостью и зажигалка — об этом «Фонтанка» уже писала .

«Дежурный мгновенно отреагировал и при помощи огнетушителя сбил пламя с загоревшегося человека. Действуя оперативно и слаженно, сотрудники храма предотвратили причинение тяжёлого вреда здоровью человека и возможный пожар в соборе, который является памятником культуры федерального значения», — отмечается в сообщении. После спасения мужчина пришёл в себя и попросил дежурного служителя «позвонить архангелу Михаилу», рассказывает настоятель собора протоиерей Геннадий Бартов.



Священнослужители полагают, что этот человек может быть психически неуравновешенным. И вспоминают, что огонь несколько лет назад уже нанёс собору непоправимый ущерб. В 2006 году во время ремонта сгорел главный купол, масштабные реставрационные работы завершились только к апрелю 2018 года. «В настоящее время между Санкт-Петербургской епархией и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу осуществляется взаимодействие, связанное с противопожарными мерами в храмах, наличием огнетушителей и других средств, которые обеспечивают первичную противопожарную безопасность мест нахождения большого количества людей, а также исторических архитектурных памятников», — отмечается в сообщении митрополии.

