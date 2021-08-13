Состояние горевшего в Троицком соборе мужчины оценивается как тяжелое. Ему может потребоваться пластическая операция

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, допоздна работали накануне в Троицком соборе сотрудники правоохранительных органов. После того, как скорая увезла 53-летнего мужчину в ожоговое отделение НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. По предварительной информации, обстановка храма от огня не пострадала. Как показывала «Фонтанка», находившиеся в соборе на Измайловском проспекте, 7а, люди быстро подбежали к горевшему мужчине и помогали его тушить.



ЧП произошло накануне около семи вечера. В здание, возведенное архитектором Стасовым, вошел мужчина с банкой и зажигалкой, а потом произошла вспышка.

