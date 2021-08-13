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Состояние горевшего в Троицком соборе мужчины оценивается как тяжелое. Ему может потребоваться пластическая операция

Горевшего в Троицком соборе мужчину госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе

Полиция и СК до сих пор устанавливают повод для возгорания мужчины в храме на Измайловском проспекте.

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, допоздна работали накануне в Троицком соборе сотрудники правоохранительных органов. После того, как скорая увезла 53-летнего мужчину в ожоговое отделение НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. По предварительной информации, обстановка храма от огня не пострадала. Как показывала «Фонтанка», находившиеся в соборе на Измайловском проспекте, 7а, люди быстро подбежали к горевшему мужчине и помогали его тушить.

ЧП произошло накануне около семи вечера. В здание, возведенное архитектором Стасовым, вошел мужчина с банкой и зажигалкой, а потом произошла вспышка.

С ожогами лица, шеи и груди мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как выяснила «Фонтанка», пострадавший родом из Карелии, в Петербурге зарегистрирован в соседнем Московском районе. По уголовной линии у него небольшой «багаж» в виде статей за кражу и побои. А месяц назад он попал на штраф за «мелкое хулиганство». Помимо этого у мужчины явно затруднения с финансами — у него долг за коммунальные услуги, а также по кредиту почти в 70 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

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Мужик теперь долго не сможет работать - депутаты перед выборами возбудились бы , что-ли, да помогли бы бедолаге ради креативчика: глядишь, кто-нибудь за кого-нибудь и проголосовал бы.
marinalvn
В Карелии денег назанимал, в Санкт-Петербурге приехал, что заработать🤣
Rovesnik_Kommunizma
Вот чудак - микрофинансовую контору надо было запалить, а не себя.
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