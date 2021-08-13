Состояние горевшего в Троицком соборе мужчины оценивается как тяжелое. Ему может потребоваться пластическая операция

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, допоздна работали накануне в Троицком соборе сотрудники правоохранительных органов. После того, как скорая увезла 53-летнего мужчину в ожоговое отделение НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. По предварительной информации, обстановка храма от огня не пострадала. Как показывала «Фонтанка», находившиеся в соборе на Измайловском проспекте, 7а, люди быстро подбежали к горевшему мужчине и помогали его тушить.
ЧП произошло накануне около семи вечера. В здание, возведенное архитектором Стасовым, вошел мужчина с банкой и зажигалкой, а потом произошла вспышка.
С ожогами лица, шеи и груди мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как выяснила «Фонтанка», пострадавший родом из Карелии, в Петербурге зарегистрирован в соседнем Московском районе. По уголовной линии у него небольшой «багаж» в виде статей за кражу и побои. А месяц назад он попал на штраф за «мелкое хулиганство». Помимо этого у мужчины явно затруднения с финансами — у него долг за коммунальные услуги, а также по кредиту почти в 70 тысяч рублей.