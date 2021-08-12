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Возгорание мужчины в Троицком соборе Петербурга попало на видео

Пожар в петербургском Троицком соборе и посетитель, с которого он начался, сняла камера наблюдения. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки».

Фото: скриншот видео
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Судя по кадрам, 12 августа в без четверти семь вечера мужчина прошёл в храм, с небольшой заминкой направился к иконам и застыл перед ними на некоторое время. Через минуту произошла вспышка. Первым на помощь бросился сотрудник собора, почти сразу подоспели другие посетители. Пламя с человека сбивали одеждой и заливали из огнетушителя.

«Фонтанка.ру»

По данным «Фонтанки», звонок в экстренные службы поступил в 18:51. Пострадавшему в начале сентября исполнится 54 года. Он родом из Карелии, в Петербурге был зарегистрирован на Варшавской улице. В багаже — статьи за кражу и побои, в июле этого года попался на мелком хулиганстве, аналогичный штраф получил в сентябре прошлого года.

Судебные приставы знают его как должника за газ, тепло и электроэнергию. Среди исполнительных производств также есть долг по кредиту почти в 70 тысяч рублей. «ВКонтакте» хранит две заброшенные страницы на имя мужчины, на одной из них он извещает, что покинул планету Земля. Человек с такими же данными регистрировал ИП в 2013 году, основным видом деятельности указана торговля бытовыми электротоварами в розничных магазинах.

Причины случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Фото: скриншот видео
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

AndrewBarsik
Уже не первый случай, когда самосожжение совершает человек с долгами за электроэнергию. А существа в мантиях продолжают удовлетворять безосновательные иски некоего Петроэлектросбыта, который никому никакой электроэнергии не поставляет, никаких услуг не оказывает, но упорно стремится собирать все коммунальные платежи в городе.
Игoрь
А зачем вся эта подробная информация о пострадавшим? Он разве претендует на должность участкового? Или сумма задолженности по кредиту и количество судимостей как-то влияют на возгораемость?
gorizont_sobytiy
Бедный человек… Если 15 лет назад гр. Блинов, любимец гр-ки Дзядьско, спалил Собор своей плохой работой, изображая раскаяние и инфаркт, придумывая «людей в чёрном, поджегших Собор», то здесь несчастный, раздавленный человек… Учись, Блинов, горю
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