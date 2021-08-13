Умерла ещё одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже

В своём телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 13 августа написал: «Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким».



Теперь погибших в результате взрыва двое, обе — женщины. Всего пострадавших около 20.



12 августа около 21:30 в Воронеже на остановке общественного транспорта на улице Кольцовской в автобусе ПАЗ прогремел взрыв. Он попал на видео. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего.

