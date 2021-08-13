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Печать

Умерла ещё одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже

Врачи не смогли спасти пожилую пассажирку, получившую травмы в результате ЧП с автобусом в Воронеже.

В своём телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 13 августа написал: «Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким».

Теперь погибших в результате взрыва двое, обе — женщины. Всего пострадавших около 20.

12 августа около 21:30 в Воронеже на остановке общественного транспорта на улице Кольцовской в автобусе ПАЗ прогремел взрыв. Он попал на видео. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего.

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Комментарии (3)

И так Сойдёт
Ну в самом деле - «Фонтанка», читайте хоть, что пишете перед публикацией. Какая «пожилая» женщина??
bluxer
Фонтаночники, сами вы там пожилые. Умом.
Coulthard
В 55 лет пожилая? Что ж пенсия-то у нас с 60 тогда?
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