На Камчатку в связи с крушением вертолёта с петербуржцами прилетел военный борт. Пока погода не позволяет приступить к поднятию воздушного судна из озера.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, на полуострове остаются двое из троих выживших. Оба мужчины, один из которых потерял семью.

Поднимать упавший вертолёт планируется в ближайшие 2–3 дня, он находится примерно на глубине 137 метров. Предположительно, там есть тела погибших. Однако погода остаётся неблагоприятной: утром 13 августа, которое уже там наступило, все заволокло туманом.