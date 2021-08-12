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На Камчатке рухнувший с петербуржцами на борту вертолёт будут поднимать через 2–3 дня

На Камчатку в связи с крушением вертолёта с петербуржцами прилетел военный борт. Пока погода не позволяет приступить к поднятию воздушного судна из озера.

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Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, на полуострове остаются двое из троих выживших. Оба мужчины, один из которых потерял семью.

Поднимать упавший вертолёт планируется в ближайшие 2–3 дня, он находится примерно на глубине 137 метров. Предположительно, там есть тела погибших. Однако погода остаётся неблагоприятной: утром 13 августа, которое уже там наступило, все заволокло туманом.

Ранее в Следкоме рассказали, что в качестве приоритетных версий крушения рассматривают ошибку пилота, неисправность машины или плохую погоду.

Вертолёт «Витязь-Аэро» утром 12 августа упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе несовершеннолетний — по данным «Фонтанки», 14-летний петербуржец. Из шести петербуржцев, находившихся на борту, спаслись трое, а всего выжили восемь человек. В их числе корреспондент телеканала «Россия 24», который заявил, что вертолёт пошёл на посадку при «чудовищных погодных условиях». Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».

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