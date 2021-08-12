Следователи рассказали, почему на Камчатке мог потерпеть крушение Ми-8 с петербуржцами

Как сообщили в Следственном комитете, по данным на 12 августа, эти версии выделили в качестве приоритетных. Для их проверки на химическую экспертизу отправлены образцы топлива, которым был заправлен вертолёт, допрошены техники, готовившие машину к полёту, и гендиректор ООО АК «Витязь-Аэро».



С поверхности воды собрали предметы и вещи, которые могут иметь отношение к авиакатастрофе, изучаются документы туроператора и эксплуатанта

«Изъяты и изучаются документация на вертолет и личные дела членов экипажа. Также будет изучаться документация, касающаяся ремонта воздушного судна, который проводился в 2020 году. Также совместно с подразделением МЧС России решается вопрос о проведении глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей», — добавили в ведомстве.