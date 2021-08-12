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Следователи рассказали, почему на Камчатке мог потерпеть крушение Ми-8 с петербуржцами

Крушение вертолёта, который перевозил в том числе петербургских туристов, на Камчатке могло произойти в результате ошибки пилота, неисправности машины либо из-за плохой погоды.

Как сообщили в Следственном комитете, по данным на 12 августа, эти версии выделили в качестве приоритетных. Для их проверки на химическую экспертизу отправлены образцы топлива, которым был заправлен вертолёт, допрошены техники, готовившие машину к полёту, и гендиректор ООО АК «Витязь-Аэро».

С поверхности воды собрали предметы и вещи, которые могут иметь отношение к авиакатастрофе, изучаются документы туроператора и эксплуатанта

«Изъяты и изучаются документация на вертолет и личные дела членов экипажа. Также будет изучаться документация, касающаяся ремонта воздушного судна, который проводился в 2020 году. Также совместно с подразделением МЧС России решается вопрос о проведении глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей», — добавили в ведомстве.

Вертолёт «Витязь-Аэро» утром 12 августа упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе несовершеннолетний — по данным «Фонтанки», 14-летний петербуржец. Из шести петербуржцев, находившихся на борту, спаслись трое, а всего выжили восемь человек. В их числе корреспондент телеканала «Россия 24», который заявил, что вертолёт пошёл на посадку при «чудовищных погодных условиях». Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

266198937
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.................

Буду благодарна за любую помощь. Hомер карты 5521 4001 6306 7-946
Als
Вмешательством инопланетян, чудовищным стечением обстоятельств, плохим качеством керосина. Ага. Догадки - не новости. Фантазировать умеем сами. Будут именно новости - тогда и пишите.
Михаил Петров-Водкин
3 члена экипажа на 13 пассажиров? Роскошь, как на борту корги-джета Шувалова, где тоже приходятся трое членов экипажа на свору породистых собачек.
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