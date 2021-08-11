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В Петербурге сын больше недели прожил в квартире с трупом матери и умер. Полиция пришла на запах

В Петербурге на Загребском бульваре найдены два тела

Тела матери и сына нашла полиция в квартире на Загребском бульваре после полученного от соседей сообщения о трупном запахе, доносящемся из-за закрытых дверей.

Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, накануне днём на Загребский бульвар, 27/16, приехал участковый уполномоченный. Дверь в квартиру вскрыли, внутри увидели два трупа в состоянии гнилостных изменений. Усопшими оказались 53-летний мужчина и его 85-летняя мать. Видимых следов насильственной смерти на телах не было.

Как рассказал собеседник «Фонтанки» в правоохранительных органах, смерть семьи не криминальная. Женщина умерла 10–14 дней назад. Её сын скончался в своей постели 3 дня назад. Мужчина злоупотреблял алкоголем и, судя по всему, все эти дни жил с мёртвой матерью в квартире.

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Комментарии (13)

nuga
Мама прошла вакцинацию?И сын?Пусть он и алкаш,но это не значит,что должен вдвоем с маман умереть одновременно.
Rovesnik_Kommunizma
Описание почти полностью подходит для нашего сумасшедшего математика Перельмана - 55 лет, живет затворником с престарелой матерью в Купчино.
kukuruzza
Ковид?Оба заболели,вызывать на дом врачей измучились,пенсии на лечение и прожитие одновременно не хватит,мама первая,сын знал свои персективы..
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