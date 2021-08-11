В Петербурге сын больше недели прожил в квартире с трупом матери и умер. Полиция пришла на запах

Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, накануне днём на Загребский бульвар, 27/16, приехал участковый уполномоченный. Дверь в квартиру вскрыли, внутри увидели два трупа в состоянии гнилостных изменений. Усопшими оказались 53-летний мужчина и его 85-летняя мать. Видимых следов насильственной смерти на телах не было.
Как рассказал собеседник «Фонтанки» в правоохранительных органах, смерть семьи не криминальная. Женщина умерла 10–14 дней назад. Её сын скончался в своей постели 3 дня назад. Мужчина злоупотреблял алкоголем и, судя по всему, все эти дни жил с мёртвой матерью в квартире.