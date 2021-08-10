Еще двое. Вокруг экс-главы отдела Госстройнадзора Виталия Пономарева — новые подписки и аресты

По данным «Фонтанки», мера пресечения Верисоцкой избрана 10 августа, она занимает должность главного специалиста отдела надзора за строительством и реконструкцией объектов Правобережной зоны. Следствие отводит ей роль посредника: якобы в конце 2018 года Верисоцкая обратилась к начальнику пожарного сектора в отделе надзора за специальными видами работ — Денису Дегтереву. Суть предложения сводилаcь к тому, чтобы передать Дегтереву 100 тысяч рублей от неких представителей ООО «Нэнси» за подписание акта проверки по складскому комплексу на Индустриальном проспекте. Согласие, по данным следствия, было получено, акт подписан, деньги переданы.
Дегтереву вменяется ст. 290 УК (получение взятки), он находится под подпиской о невыезде. Верисоцкой — ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По данным «Фонтанки», этот сюжет растет из грибницы уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела надзора за специальными видами работ Виталия Пономарева, 47news подробно описывал его. В течение последнего года регулярно появляются новые фигуранты и эпизоды, последний — в апреле. Всего по получению, даче и посредничестве во взятке сейчас проходит уже более 10 человек, включая инспекторов и коммерсантов. Ожидаются еще 4–5 привлечений.