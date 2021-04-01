В деле бывшего чиновника Госстройнадзора появился посредник. А также крупная фармацевтическая компания и ещё одна взятка

Петербургская фирма, которая, согласно их сайту, оказывает полный спектр услуг для застройщиков, девелоперов и инвесторов, оказалась обезглавлена в результате работы экономической полиции.
Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, во вторник, 30 марта, полицейские задержали 34-летнего Романа Курзенера. По предварительной информации, в СК уверены, что в апреле 2018 года он передал на тот момент действующему начальнику отдела надзора за специальными видами работ Госстройнадзора Петербурга Виталию Пономареву 200 тысяч за подписание акта об окончании стройки на улице Салова. И действовал якобы посредник в интересах крупной фармацевтической компании.
Возбуждено уголовное дело, Курзенер пока задержан на двое суток. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В конце прошлой недели, как писала «Фонтанка», в деле Пономарева, который находится в СИЗО с середины 2020 года, появился еще один эпизод взятки совместно с бывшей коллегой на 300 тысяч за согласование стройки в Шушарах.