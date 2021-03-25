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Пока бывший чиновник Госстройнадзора Петербурга Пономарев сидит в СИЗО, эпизоды взяток в его деле размножаются. Задержана еще одна коллега

Сотрудницу петербургского Госстройнадзора задержали по делу о взятке. Её подельником следствие видит бывшего сотрудника ведомства, который с середины осени прошлого года сидит в СИЗО по делу о другой взятке.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 марта, накануне сотрудники Следственного комитета и экономической полиции провели обыски по делу о получении взятки и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, в июле 2018 года на тот момент действующий начальник отдела надзора за специальными видами работ Госстройнадзора Петербурга Виталий Пономарев совместно с коллегой, специалистом сектора санэпиднадзора того же ведомства Людмилой Разувановой, через посредника — гендиректора одной из петербургских фирм Виталия Смирнова — получили 300 тысяч рублей. За эти средства, уверены в СК, сотрудники Госстройнадзора подписали акт о проверке, которая не выявила нарушений, а также акт итоговой проверки стройки на улице Ленина в Шушарах.

Пономарев по-прежнему находится в СИЗО по делу о взятке на 8 миллионов за положительный акт итоговой проверки здания в Невском районе. Его коллегу отпустили на подписку о невыезде. По поводу меры пресечения для предполагаемого посредника СК пока думает — он задержан на двое суток.

В Госстройнадзоре сообщили, что на допрос сотрудницу вызывали еще в феврале, а 9 марта она была уволена.

В феврале этого года по делу о взятке за лояльность при приемке объекта в Московском районе была задержана еще одна сотрудница Госстройнадзора.

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Комментарии (8)

Ярополк
Редакторы! Вы совсем там, что ли?
"эпизоды взяток .... РАЗМНОЖАЮТСЯ"
" НА подписку о не выезде"!
Офигеть, какая русская языка!
261864151
"...эпизоды взяток в его деле размножаются". Уважаемые редакторы, может, правильнее написать "множатся"?
killbeachtrash
Хороший вопрос...но тогда придется посадить в России очень многих. Если не большинство. А вот по теме - обидно и ужас, что так сдаются объекты. Мне в ремонт приходит пожарная сигнализация иногда с объектов и я вижу , что она не включалась при приемке объекта ВООБЩЕ. Некоторой лет по 6. Да и новостроечные дома качеством многие не отличаются, в том числе и по содержанию вредных примесей в бетоне. Страна Величия одним словом ...по взяткам и коррупции.
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