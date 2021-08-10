«Вопиющий случай»: Кабаева снова возмутилась серебром Авериной и обвинила во всем судей

«В нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо, без ошибок, ну, можно подождать минуту-две, но не шесть минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», — поделилась Алина Кабаева своим мнением в эфире «России 24» 10 августа.

Бывшая спортсменка, председатель совета директоров Национальной медиагруппы Алина Кабаева обратила внимание на слишком долгое выставление оценок российской гимнастке Дине Авериной на Олимпиаде в Токио.

По ее словам, Аверина выступила «без ошибок» и «отлично». Олимпийская чемпионка 2004 года уверена, что решение судей — это «вопиющий случай».



Кабаева при этом заметила, что победительница — израильтянка Линой Ашрам — «хорошая гимнастка», но она допустила «грубейшую ошибку» и уронила ленту. «С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры», — уверена она.



Это не первый раз, когда Кабаева комментирует серебро Авериной. Ранее она заявила, что «судьи одержали победу над своей совестью».



Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.



Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка.

