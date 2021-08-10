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«Вопиющий случай»: Кабаева снова возмутилась серебром Авериной и обвинила во всем судей

Кабаева заявила, что судьи не хотели победы Авериной

Бывшая спортсменка, председатель совета директоров Национальной медиагруппы Алина Кабаева обратила внимание на слишком долгое выставление оценок российской гимнастке Дине Авериной на Олимпиаде в Токио.

«В нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо, без ошибок, ну, можно подождать минуту-две, но не шесть минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», — поделилась Алина Кабаева своим мнением в эфире «России 24» 10 августа.

По ее словам, Аверина выступила «без ошибок» и «отлично». Олимпийская чемпионка 2004 года уверена, что решение судей — это «вопиющий случай».

Кабаева при этом заметила, что победительница — израильтянка Линой Ашрам — «хорошая гимнастка», но она допустила «грубейшую ошибку» и уронила ленту. «С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры», — уверена она.

Это не первый раз, когда Кабаева комментирует серебро Авериной. Ранее она заявила, что «судьи одержали победу над своей совестью».

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.

Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка.

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Комментарии (27)

Skazochny
дедовская подстилка всё не успокоится)))
***_555
В депутатки пойдёт или в сенаторки?
265947515
Даже, если предположить что судьи были предвзяты к российским спортсменам, какие возможны выводы? Может надо вести себя прилично, тогда и придираться не будут? Я не о спортсменах, к ним как раз минимум претензий.
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