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Кабаева о серебре Авериной: Судьи одержали победу над своей совестью

Российская спортсменка, председатель совета директоров Национальной медиагруппы Алина Кабаева заявила, что Россию лишили золота в личном многоборье по художественной гимнастике.

Олимпийская чемпионка 2004 года заметила «опасный прецедент в истории художественной гимнастики», когда выступившая «безупречно» Дина Аверина стала лишь второй. Своими соображениями Алина Кабаева 7 августа поделилась в комментарии «Спорт-Экспрессу».

«И я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу», — заявила гимнастка.

По ее оценкам, судейство стало «вопиющей несправедливостью». Она предположила, что главной задачей было «найти возможность лишить Россию золотой медали».

Кабаева напомнила, что российские атлеты умеют переживать несправедливость. Подробнее о ситуации с серебром Авериной читайте в материале «Фонтанки».

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.

Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка.

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Комментарии (2)

Батарейкин
Кстати, у нас судьи тоже одерживают победу над совестью. Правда, долго не мучаются и не переживают по этим поводам. Сказано - сделано!
266081655
А что думает по этому поводу старик Кабаев?
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