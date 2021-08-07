Кабаева о серебре Авериной: Судьи одержали победу над своей совестью

Российская спортсменка, председатель совета директоров Национальной медиагруппы Алина Кабаева заявила, что Россию лишили золота в личном многоборье по художественной гимнастике.



Олимпийская чемпионка 2004 года заметила «опасный прецедент в истории художественной гимнастики», когда выступившая «безупречно» Дина Аверина стала лишь второй. Своими соображениями Алина Кабаева 7 августа поделилась в комментарии «Спорт-Экспрессу».



«И я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу», — заявила гимнастка.

