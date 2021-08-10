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«Это вы поспешили!» Выставленные у Смольного знаки платной парковки исчезли

Со Смольного проспекта в Петербурге убрали знаки платной парковки

Знаки платной парковочной зоны, которые в середине июля появились рядом со Смольным, исчезли. Чиновники говорят — поторопились, но планы остаются прежними.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 10 августа, знаков не оказалось на Смольном проспекте, где они были установлены в середине июля в ходе дорожного ремонта. Напомним, этот адрес содержится в адресной программе платного парковочного пространства.

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В дирекции организации дорожного движения «Фонтанке» сообщили, что в рамках проведения дорожных работ на Смольном сделана также корректировка схемы организации дорожного движения. «До введения в действие платной парковки по указанному адресу соответствующие знаки должны были быть зачехлены, однако, в целях исключения двоякого трактования установленных ТСОДД было принято решение о демонтаже информационных табличек и пиктограмм, указывающих на введение платной зоны парковки, до момента ее введения», — рассказали в пресс-службе.

В комтрансе подтвердили, что планы по организации здесь платного пространства для автомобилей остаются в силе. Оно должно быть введено уже в декабре.

Напомним, в данный момент в Петербурге идут работы по расширению зоны платной парковки, пока речь идет о Центральном и Адмиралтейском районах. Однако в планах Смольного значатся также Василеостровский и Петроградский. Полный перечень адресов, где за оставленный автомобиль придется платить, можно увидеть в материале «Фонтанки».

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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